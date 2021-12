Une maison de style farmhouse décorée pour Noël

La maison de la designer Sophie Bilodeau se démarque par son atmosphère paisible d’esprit farmhouse. Cette belle intemporelle s’est parée d’ornements charmants et tout simples pour Noël.

Drew Hadley

Sophie Bilodeau et son conjoint, Robert, ont quitté la Rive-Nord de Montréal pour s’installer à Saint-Joseph-du-Lac en 2015. «C’était notre rêve d’habiter ici, parce que les paysages sont bucoliques. Comme mon mari est entrepreneur général, on a décidé de construire nous-mêmes notre maison», raconte la proprio. Elle a conçu un intérieur en gris et blanc où la lumière entre à flots.

«L’organisation de l’aire ouverte était très importante pour moi. Je souhaitais pouvoir garder un œil sur ma fille qui joue dans le salon quand je suis dans la cuisine. Aussi, comme on mange toujours à l’îlot, la télé devait y être visible», indique-t-elle. Hormis le sous-sol, cette vaste résidence compte 3500 pi2 répartis sur deux étages.

L'entrée

Drew Hadley

Très fonctionnelle, l’entrée comprend divers rangements. «On a tendance à se laisser traîner, alors les nombreux crochets et les paniers faciles d’accès sont parfaits pour nous. Le meuble à tiroirs est bien pratique, car on y met plein de petites choses comme les clés et le courrier», dit Sophie Bilodeau, qui a agrémenté l’espace d’un papier peint et d’un tapis dont les teintes rappellent celles de l’extérieur de la maison.

«J’ai choisi des tons neutres pour que ce soit doux et sans contraste. Je peux y associer des accessoires décoratifs de n’importe quelle couleur quand j’ai envie de changement.»

Aménagement Sophie Bilodeau, designer, Sophie Bilodeau Design • Rangements et accessoires déco par l’entremise de la designer • Lampe de table Mobilia • Papier peint Empire Papier Peint • Tapis Bouclair

Le salon

Drew Hadley

La designer a réuni une belle variété de textures pour assurer une ambiance enveloppante. Tapis torsadé, jetés et coussin à pompons, canapé en cuir, fauteuil en bois et tweed sont tous garants de confort. Les lambris muraux en MDF et les stores à lamelles de bois créent un jeu de lignes intéressant qui donne du caractère à l’espace.

Point focal du salon, la cheminée est ornée de guirlandes composées de boules en laine, de tranches d’oranges séchées, de sapinage et de cocottes. Cette année, plutôt que la brillance, la proprio a choisi le naturel pour fêter Noël.

Drew Hadley

Canapé JC Perreault • Table basse Must Société • Meuble audio Ikea • Revêtement de foyer en composite MURdesign • Foyer Foyers Mirabel • Lambris en MDF par l’entremise de la designer Sophie Bilodeau • Suspension et appliques Multi Luminaire • Miroir Structube • Coussins sophiebilodeaudesign.ca • Plateau et paniers HomeSense • Guirlande de pompons Canadian Tire • Calendrier (en guise d’emballage-cadeau) schoolhouse.com

La salle à manger

Drew Hadley

La petite famille s’installe toujours à l’îlot de cuisine pour manger, mais il fallait prévoir une grande table à rallonges pour les réceptions. Sophie Bilodeau y a dressé un couvert invitant en misant sur des matières naturelles comme le bois, le jute et le rotin. Des pots Mason ornés de branches de romarin, un arrangement floral champêtre et quelques accessoires de Noël enjolivent la composition.

La designer a réservé une place de choix au sapin, dans l’angle de la pièce. «Son format longiligne est idéal pour ne pas cacher la vue, et sa couleur ressort encore plus quand tout est blanc à l’extérieur», dit-elle.

Drew Hadley

Table, vaisselier et piano biens de famille • Chaises Must Société • Lampadaire Multi Luminaire • Sapin wayfair.ca • Assiettes et napperons rapportés d’un voyage • Animaux décoratifs en bois Simons • Arrangement floral Fleuriste Foliole

Drew Hadley

Drew Hadley

La cuisine

Drew Hadley

Les armoires shaker dotées de boutons ronds et de poignées coquilles appuient l’atmosphère champêtre de la cuisine. «L’îlot est couvert d’un plateau en quartz résistant, mais les comptoirs qui entourent la cuisinière sont en bois, car c’est beaucoup plus chaleureux», indique Sophie Bilodeau.

L’effet est renforcé par les moulures en bois qui couronnent les rangements supérieurs. Un immense garde-manger est dissimulé derrière les portes coulissantes.

Drew Hadley

Conception la designer • Armoires et comptoirs en bois Ikea • Comptoir en quartz Granit Évolution • Céramique La Tuilerie • Appareils ménagers JC Perreault • Évier et robinet Espace Plomberie Duo • Chaises de comptoir EQ3 • Meuble de rangement avec support à bouteilles et luminaires HomeSense

Drew Hadley

La chambre principale

Drew Hadley

Le couple aime regarder ses séries favorites dans sa chambre. «Comme il n’y avait qu’un mur sur lequel il était possible d’installer la télévision, on a dû placer le lit dos à la fenêtre. J’ai posé un rideau d’un bout à l’autre de la cloison pour uniformiser l’espace», explique la proprio.

Un foyer encastré et des coussins moelleux optimisent le confort. Sur l’une des tables de chevet, un petit sapin instaure un air de fête.

Drew Hadley

Lit Matelas Bonheur • Housse de couette et jeté Brunelli • Coussins sophiebilodeaudesign.ca • Foyer BMR • Habillage de foyer en brique Pro-Fil Design • Suspension HomeSense • Lampe de table West Elm • Rideaux Linen Chest • Plateau et vaisselle rapportés de voyage

La salle de bains principale

Drew Hadley

La pièce est très moderne avec son meuble-lavabo minimaliste, sa baignoire aux lignes fluides et ses grands carreaux au fini ardoise. Le miroir, le bouquet d’herbes et le tapis tissé suffisent à lui donner du cachet.

À noter: la bordure de carreaux posés perpendiculairement dans le haut des murs de la douche ajoute une touche originale.

Drew Hadley

Baignoire, lavabos et robinetterie Espace Plomberie Duo • Céramique La Tuilerie • Serviettes Simons

Drew Hadley

La salle d'eau

Drew Hadley

Sophie Bilodeau a voulu créer un effet théâtral et feutré dans la salle d’eau en peignant les murs couleur charbon. En guise de meuble-lavabo, elle a utilisé une console au look élégant sur laquelle elle a posé une vasque en porcelaine.

Un patchwork de carreaux de céramique dynamise le sol. «Ça reste doux grâce aux teintes choisies, et ça apporte le petit côté farmhouse», explique-t-elle. L’échelle décorative se pare de guirlandes différentes au fil des saisons.

Console et tabouret HomeSense • Lavabo et robinet Espace Plomberie Duo • Céramique La Tuilerie • Luminaire Multi Luminaire • Échelle brocante