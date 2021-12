Une maison décorée dans la tradition des Noëls d'antan

La gaieté du rouge et du vert, la fraîcheur des branches de conifères, le feu qui danse dans la cheminée... C’est dans le respect des plus pures traditions que les propriétaires de cette demeure festoient chaque année.

Monic Richard

La famille recomposée qui habite cette résidence située à Lac-Brome vit chaque année des fêtes inoubliables grâce à l’ambiance que la propriétaire y installe. Tandis que White Christmas de Bing Crosby joue dans le lecteur CD, le parfum des biscuits de Noël – la recette de grand-maman – flotte dans l’air. «À cette période, je veux rendre la maison magique, raconte la proprio.

À tous les ans, j’achète quelques nouvelles décorations dans les marchés de Noël mais, tradition oblige, j’utilise aussi les ornements que j’accumule depuis 20 ans. Outre ces accessoires, la maison est parsemée de meubles et d’objets anciens: ici une collection de quilles en bois, là un meuble d’époque qui sert de console. Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout est mis en œuvre pour insuffler une ambiance d’autrefois invitante.

L'entrée

Monic Richard

Le regard est immédiatement happé par la magnificence des boiseries, qui ont été récupérées d’une grange des Cantons-de-l’Est et teintes en caramel. Dans un décor aussi rempli de cachet, nul besoin de se casser la tête pour créer une ambiance festive: des verdures, du ruban rouge et des boîtes-cadeaux joliment emballées, et le tour est joué!

Aménagement les propriétaires • Peinture Défense d’Éléphant 2153-70 (murs) Benjamin Moore • Fleurs Fauchois Fleurs

Le salon

Monic Richard

Ici, la télé joue le second rôle sur un mur latéral, alors que la cheminée remporte indubitablement la vedette. Laissés sur place par les anciens propriétaires, le canapé et le fauteuil ont été recouverts d’un tissu à carreaux qui s’insère à merveille dans cet environnement champêtre.

«Je ne voulais pas d’un tissu voyant qui attire trop les regards, explique la propriétaire. Mon but premier était de laisser toute la place à l’opulence du bois.» Seules les décorations des fêtes apportent une touche de couleur.

Monic Richard

Coussins rouge et blanc HomeSense • Jetés Crate and Barrel

Monic Richard

Le coin détente

Monic Richard

On a profité d’un coin perdu pour aménager un espace où se relaxer près du feu. Afin d’assurer une continuité dans le décor, la banquette a été recouverte d’un délicat vichy noir et blanc. Un tel lieu ne donne qu’une envie: se blottir au creux des coussins pour lire le dernier succès de librairie ou siroter un bon chocolat chaud.

La salle à manger

Monic Richard

Le couvert est dressé pour la plus belle des soirées. Les dossiers des chaises sont ornés d’une branchette de sapin et d’une carte au nom de chaque invité. La propriétaire a opté pour une nappe beige sur laquelle la vaisselle et les accessoires colorés se détachent bien.

En guise de bouquet final, non pas des poinsettias, mais plutôt de superbes amaryllis, des fleurs également très appréciées à Noël.

Monic Richard

Nappe et serviettes de table Qui Dort Dîne • Minicocottes Le Creuset • Fleurs Fauchois Fleurs