4 bons magnums à moins de 45 $ pour le temps des Fêtes!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Des bonnes cuvées pour nos réserves des Fêtes

1. Un blanc de la Loire fait de sauvignon

Val de Loire 2020

Sauvignon Blanc - Le Grand Ballon – Thierry Delauney

Loire – France

Code : 14601181

Prix : 25,05 $ (1.5 litre)

Disponibilités : 60 bouteilles disponibles en ligne et 175 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.6 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des entrées froides, des canapés ou un filet de poisson.

Personne ne tassera du revers de la main ce joli sauvignon ligérien d’entrée de gamme qui est proposé à prix tout à fait modeste. Sans jouer dans la cour d’un divin Sancerre ou d’un étincelant Menetou-Salon, ce produit est frais, rassasiant, agréable et tout à fait recommandable pour son rang. Un magnum à consommer lors des 18 à 24 prochains mois.

2. Un blanc du nord de l’Italie 100 % pinot gris

Valdadige 2020

Pinot Grigio - Santa Margherita

Trentin-Haut-Adige -Italie

Code : 14601211

Prix : 37 $ (1.5 litre)

Disponibilités : 225 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 8-9 degrés Celsius

À déguster avec : des sushis, du tartare de poisson ou des fruits de mer.

Ce plaisant, exotique, aguicheur et juste assez parfumé pinot gris italien est offert en format de 750ml depuis belle lurette sur notre marché. Le voici maintenant en bouteille de 1.5 litre et j’ose croire que personne ne va s’en plaindre car il s’agit d’un blanc tout à fait charmant et sans aucun vice. Servez-le un peu plus frais qu’à l’habitude pour le rendre encore plus vigoureux et excitant pour les papilles. À boire dans les 2 années à venir.

3. Un assemblage de cabernet et de syrah du Sud de la France

Pays d’Oc 2019

Vignes de Nicole – Domaines Paul Mas

Languedoc – France

Code : 14210869

Prix : 29,35 $ (1.5 litre)

Disponibilités : 155 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius



À déguster avec : un ragoût de boulettes, des charcuteries ou de la dinde en sauce brune.

De nombreuses cuvées à petits prix des Domaines Paul Mas sont disponibles sur notre marché. Rien ne cloche et rien ne fait défaut dans leur gamme de vin. C’est simple, efficace, sans grande complexité ni grande promesse. Ce magnum à moins de 30 $ rendra une bande de joyeux lurons bien heureux autour de l’îlot de cuisine ou la table à diner aux Fêtes. Ne n’oubliez pas plus de 3-4 ans dans votre cellier pour éviter les déceptions.

4. Un rouge de la Rioja exclusivement fait de tempranillo

Rioja Reserva 2015

Baron de Ley

La Rioja – Espagne

Code : 13760631

Prix : 42,50 $

Disponibilités : 125 bouteilles disponibles en ligne et 65 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une tourtière, une grosse paëlla ou un osso bucco.

Cette cuvée ibérique mono-cépage, car il y a uniquement du tempranillo dans cette bouteille, fera un parfait cadeau d’hôtesse lors des réceptions du temps de Fêtes. Elle pourra également se faufiler assez aisément entre les différents plats de cette période qui est la plus festive et rassembleuse de l’année. Un rouge mûr, goûteux, boisé et juste assez gourmand ayant des saveurs affirmées. Les plus patients pourront l’allonger entre 8 et 10 ans dans leur réserve personnelle.