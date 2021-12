C’est bon à savoir en collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux – La population du Québec se fait de plus en plus vieillissante et cette réalité amène son lot de défis, notamment celui de supporter les gens qui s’identifient comme personne proche aidante (PPA). En date d’aujourd’hui, on estime à environ 1,5 million le nombre de personnes proches aidantes au Québec.