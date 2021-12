Pogo maison à la saucisse merguez, moutarde au miel et salade de chou crémeuse

Une recette d'Hugo Saint-Jacques.

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 12 à 15 minutes

INGRÉDIENTS

6 à 8 saucisses merguez du commerce

3 litres d’huile à friture de votre choix

Pâte :

1 tasse (250ml) de farine de maïs fine

2/3 tasse (150ml) de farine tout usage

2 c. à soupe (30ml) de sucre

1 oeuf large

1 c. à thé (5ml) de poudre à pâte

1⁄2 c. à thé (2.5ml) de cayenne moulue

1 c. à thé (5ml) de sel de céleri

1 tasse (250ml) de lait de beurre

Salade :

4 tasses (1 litre) de chou nappa, ciselé finement

1 tasse (250ml) de carottes râpées

1⁄4 tasse (60ml) de crème sûre

1⁄2 tasse (125ml) de mayonnaise du commerce

1⁄4 tasse (60ml) de vinaigre de cidre

1⁄4 tasse (60ml) de cornichons acidulé, haché

1⁄4 tasse (60ml) d’aneth frais

2 c. à soupe (30ml) d’oignon vert ciselé

Sauce :

1 tasse (250ml) de moutarde jaune

1⁄4 tasse (60ml) de miel blond

2 c. à soupe (30ml) de ciboulette ciselée

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 350°F (180°C) et précuire les saucisses sur une plaque de cuisson, préalablement tapissée de papier parchemin pour 8 minutes à 10 minutes. Laisser-les ensuite refroidir avant de les embrocher sur des brochettes de bambou de 8 à 10 pouces.

Étape 2 : Pour la pâte à frire, dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs et former un petit puit au centre. Y ajouter l’œuf et le lait de beurre puis fouetter pour obtenir une pâte lisse et homogène. Conserver la pâte au froid ou sur un bol de glace.

Étape 3 : Par la suite, préparer la trempette en mélangeant le miel, la moutarde et la ciboulette ciselée. Réserver dans un beau bol pour le service.

Étape 4 : Ensuite, pour la salade de chou, bien mélanger les ingrédients pour confectionner la sauce et bien assaisonner le mélange de chou et carottes. Saler et poivre puis ajouter les oignons verts et réserver pour le service.

Étape 5 : Pour la friture, dans un grand chaudron, chauffer l’huile à 350°F (180°C). Tremper les bâtonnets de saucisses merguez précuites dans la pâte et les disposer dans la friture pour cuire de 2 à 3 minutes. Éponger ensuite sur un papier absorbant et assaisonner de sel. Servir avec la sauce miel moutarde et la salade de chou.