Suggestions de lecture du 4 décembre 2021

Frédérique Dufort partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Infertilité : traverser la tempête

Véronique Leduc

Parfum d’encre

Le temps des Fêtes est aussi synonyme de retrouvailles et de discussions pour rattraper le temps perdu. C’est le moment où on prend des nouvelles de nos proches et on leur pose plusieurs questions pour savoir où ils en sont. Mais que faire, lorsque vient sur la table le sujet de l’infertilité? Lorsqu’on la vit, mais aussi, lorsqu’on s’en fait parler. Le livre de Véronique Leduc raconte son expérience en toute transparence, le beau comme le laid, les non-dits et les évidences, les questions que l’on peut se poser et les commentaires à éviter. Parce que l’infertilité ne devrait pas être tabou... On devrait seulement être mieux renseignés.

2- Et tombent les têtes

Victoria Charlton et Alexandre Soublière

Éditions de l’Homme

Mackenzie Martin a connu le succès avec son podcast True Crime. Malheureusement, elle est sur une pente descendante, autant dans sa vie professionnelle que personnelle. N’ayant plus rien à perdre, elle entraîne son amie (et productrice) Assia au New Hampshire, afin d’enquêter au sujet des têtes cachées des victimes de Robert Sinclair Peters. Elle compte sur cette enquête pour lancer la troisième saison de son émission et ainsi prouver au monde qu’elle est encore d’actualité. À voir les réactions des habitants du village lorsque les deux jeunes femmes font leur arrivée, on comprend bien vite que plusieurs auraient à perdre si le passé était déterré... ou les têtes.

3- À 10 minutes du bonheur : moins de stress, plus de joie

Madeleine Arcand

Éditions de l’Homme

Cofondatrice de la compagnie de vêtements écoresponsable Rose Buddha, Madeleine Arcand pratique la méditation depuis une dizaine d’années. Elle souhaite aider les gens à ralentir, à trouver un équilibre dans cette vie qui va souvent trop vite. Auteure des livres à succès «À go, on ralentit» et «Oscar apprend à méditer», son dernier ouvrage vous invite à revoir votre façon d’agir au quotidien en 45 leçons. Et si on remplaçait la pression de performance par le lâcher prise, l’anxiété par la détente et la culpabilité par la paix intérieure? Ça se peut... en 10 minutes par jour.

4- Les dessous de la poche bleue

Guillaume Latendresse, Jonathan Bernier et Maxim Lapierre

Éditions de l’Homme

Les dessous du monde fascinant qu’est celui du hockey, vu de l’intérieur (pas de la poche de hockey, il y aurait risque de suffoquer). Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse vous raconteront anecdotes, histoires et moments marquants dans ce livre qui explique comment est né le fameux balado, un soir, en pleine pandémie, alors qu’on rediffusait les affrontements Canadiens-Nordiques et que tous se demandaient ce qui arriverait de la vie comme on la connaissait.

5- Mémoire ma maison

Simon Boulerice et Rogé

La Bagnole

De touchants témoignages de la vie d’inconnus qui semblent en fait si près de nous. Ils sont à la fois notre futur et notre passé. Ils sont grand-papa, grand-maman, bâtisseurs de notre société. Parce qu’il faut donner une voix aux personnes âgées, mais surtout, prendre le temps de les écouter.