3 cocktails originaux pour le temps des Fêtes

Des cocktails signés Maxime Boivin, mixologue.

1- Aléa gourmand



Ingrédients

1oz crème alcoolisée végétalienne Aléa

1 oz crème alcoolisée sans gaspillage Aléa

1 oz lait d'avoine

1 oz espresso

Garniture : sucre caramélisé

Préparation

Mélanger tous les ingrédients dans un shaker rempli de glace. Filtrer le tout dans une coupette refroidie. Saupoudrer de sucre et caraméliser le tout à l'aide d'une petite torche de cuisine.

2- Queen Bee



Ingrédients

1,5 oz gin Bleu Royal

0,5 oz jus citron

0,5 oz sirop de miel au thym

2 traits d'agent moussant vegan ou 1 blanc d'oeuf

1 oz vin mousseux

Préparation

Mélanger tous les ingrédients sauf le mousseux dans un shaker rempli de glace. Filtrer dans une coupette refroidie. Verser le mousseux dans le shaker vide avec la glace afin de bien rincer la mousse et filtrer le tout dans la coupette. Garnir et servir.

3- Jardin secret

Ingrédients

1,5 oz gin jardin verde

0,5 oz vinaigre de cidre

0,5 oz sirop secret *

4 oz eau pétillante

Garniture : Chips d'agrumes

Préparation

Ajouter les ingrédients directement dans le verre de service, remplir de glace et remuer. Garnir et servir

* Sirop secret : récupérez les zestes de fruits utilisés dans vos recettes afin de créer votre sirop secret. Dans un chaudron, faire chauffer 1 part d'eau et 1 part de sucre (ex. 1 tasse eau, 1 tasse sucre) sans porter à ébullition. Ajouter les retailles de fruits et de fines herbes, laisser infuser une dizaine de minutes et filtrer. Le sirop se conserve de 2 à 3 semaines au réfrigérateur.