6 conseils de pro pour décorer votre maison

Vous aimeriez donner un coup de neuf à votre déco, mais vous ne savez pas trop par où commencer?

Il est vrai que le changement peut être excitant et intimidant à la fois. Heureusement, l’univers du design comprend certaines règles simples à suivre. L’une d’elles est de miser sur quelques accessoires clés afin d’obtenir une pièce au look cohérent et stylisé.

Pour réaliser une déco tendance, suivez ces 6 conseils:

Pour réaliser une déco tendance, suivez ces 6 conseils:

1. Mélangez les cultures grâce aux accessoires

Vous aimeriez vivre du dépaysement au quotidien? Oubliez les photos-souvenirs et misez plutôt sur des objets qui vous rappelleront vos plus beaux voyages.

Pour y arriver, n’hésitez pas à mélanger les accessoires rustiques aux artisanaux et œuvres d’art faites à la main. Ils amèneront de la chaleur à la pièce et lui insuffleront une petite touche exotique, sans trop pousser la note.

2. Intégrez une toile artistique

Malgré le temps qui file, les toiles artistiques sont des pièces intemporelles qui ponctueront votre décor avec bon goût. Ces tableaux sont particulièrement jolis lorsqu’ils sont centrés au-dessus d’un foyer, d’une table ou d’un gros meuble.

3. Créez une ambiance éclectique

Les atmosphères chargées et contrastées sont tendance, ce qui signifie que vous pouvez mélanger les textures et les styles. Mais il faut y aller avec logique et parcimonie pour ne pas créer un fouillis visuel. Un exemple qui fonctionne bien: la combinaison de bois et de métaux chaleureux.

Conseil: intégrez des éléments qui sont dans la même famille de couleurs afin d’assurer une continuité visuelle. Pour ce faire, optez pour une teinte principale à laquelle vous ajouterez deux teintes secondaires.

4. Pensez à décorer l’entrée

Pour l’enjoliver en un coup d’œil, vous pouvez la peinturer ou installer un papier peint design, en plus d’y ajouter un petit fauteuil pratique avec rangement.

Un élément à ne surtout pas oublier: le miroir! Misez sur un modèle rond qui apportera une jolie touche minimaliste. Choisissez aussi son cadrage avec soin: les tendances sont au bois, à l’inox et à l’aluminium noir mat.

5. Misez sur le bon éclairage

La luminosité a certainement le pouvoir d'égayer une pièce et de lui donner du caractère. L’idéal est de choisir plusieurs sources lumineuses pour une même pièce, par exemple, une lampe sur pied, un lustre et des encastrés.

Ainsi, il sera possible d’avoir un éclairage tantôt feutré, tantôt intense, selon vos besoins et le moment de la journée.

6. Intégrez un tapis design à une pièce

Élément décoratif polyvalent, la carpette peut s’installer partout! Grâce à sa texture et à ses couleurs, elle permet d’ajouter de la vie et de la personnalité à un espace ou encore de rafraîchir son décor.

Cet accessoire est aussi parfait pour créer des délimitations: par exemple, le coin multimédia du salon, l’espace bureau de la chambre à coucher ou encore, la zone lecture de la salle familiale.

