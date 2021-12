Les 10 plus belles chansons de Noël de tous les temps

Il y a deux types de personnes, ceux qui adorent la musique de Noël et... les autres! Si vous faites partie de la première catégorie, laissez-vous bercer par ces 10 plus belles chansons de Noël de tous les temps.

Bien sûr, Mariah Carey et Michael Bublé sont des incontournables, surtout lorsque vient le temps de faire une liste de musique pour Noël, mais d'autres artistes - tout aussi talentueux - ne manquent pas de s'y retrouver.

Les 10 plus belles chansons de Noël :

Vive le vent par Ginette Reno

C'est en 1847 qu'a été interprétée, pour la toute première fois, la pièce Jingle Bells. Il aura fallu attendre 1967 avant que Ginette Reno nous offre sa version francophone de Vive le vent.

It's the Most Wonderful Time of the Year par Andy Williams

Il y a des traditions qu'on prend plaisir à retrouver, année après année. Celle de se réunir, en famille ou entre amis, durant le temps des fêtes en fait partie. C'est justement ce que raconte la célèbre chanson de Noël d'Andy Williams, datant de 1963.

Let it snow par Dean Martin

Rendons à César ce qui appartient à César! Avant d'être reprise par l'artiste Dean Martin en 1966, la chanson Let it snow a d'abord été interprétée par Vaughn Monroe près de 20 ans auparavant. Bien qu'on associe cette chanson à Noël, elle n'y fait pas référence du tout!

It’s Beginning to Look a Lot like Christmas par Michael Bublé

Grande favorite du temps des fêtes, cette chanson avait d'abord été écrite par Meredith Willson en 1951. Nombreux sont les artistes qui ont interprété leur version de It’s Beginning to Look a Lot like Christmas, mais celle qui a marqué les esprits est celle du Canadien Michael Bubé.

23 décembre par Beau dommage

La chanson 23 décembre est l'une des pièces phares qui se trouve sur le premier album de Beau dommage, paru en 1974. Le texte a été revisité, en pleine crise de la COVID-19, à la demande du premier ministre du Québec.

Blue Christmas par Elvis Presley

D'instinct, lorsqu'on entend la chanson Blue Christmas tourner à la radio, on se remémore les belles années d'Elvis Presley. Avant d'être interprété par le King, ce succès a d'abord été associé au groupe Doye O'Dell.

All I Want For Christmas Is You par Mariah Carey's

Noël ne serait pas le même sans All I Want For Christmas Is You, pas vrai? Lancée en 1994 par la chanteuse Mariah Carey's, cette chanson entraînante est rapidement devenue l'un des plus grands classiques de Noël de tous les temps.

Marie-Noël par Robert Charlebois

Il aura fallu que Robert Charlebois et Claude Gauthier se rencontrent par un jour d'hiver pour que naisse ce classique de Noël, tant apprécié des Québécois et Québécoises.

Feliz Navidad par Jose Feliciano

L'artiste portoricain Jose Feliciano nous a offert, au tournant des années 70, l'une des plus belles chansons bilingues de Noël de tous les temps. Avec son refrain en espagnol et ses couplets en anglais, Feliz Navidad nous entraîne chaque année dans la magie de Noël!

I Saw Mommy Kissing Santa Claus par Jackson 5

Certains diront que la meilleure version de la chanson I Saw Mommy Kissing Santa Claus est celle interprétée par The Ronettes, alors que d'autres diront que c'est celle des Jackson 5. Quoi qu'il en soit, c'est à Jimmy Boyd qu'on doit la toute première version.