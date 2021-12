Les grandes tendances déco de 2022 dévoilées!

Un vent de nouveauté souffle par chez vous! La designer Mélanie Gervais, experte chez Peinture MF, dévoile les grandes tendances déco qui se dessinent à l'horizon pour l'année 2022.

Tout porte à croire que nous serons nombreux à profiter de notre intérieur, cet hiver encore. Depuis la pandémie, il ne suffit plus d'avoir un beau décor pour être bien chez soi, il faut que celui-ci soit chaleureux, accueillant et confortable. Les grandes tendances déco de 2022 s'inspirent de cette impérative.

Les tendances déco 2022 :

1. Place aux couleurs chaudes!

Au cours de la dernière décennie, on a préféré les couleurs froides aux couleurs chaudes. Si on a déjà opté pour des gris et des blancs francs, ce n'est plus le cas aujourd'hui. De plus en plus, on choisit des teintes crémeuses de blanc et de dégradés de gris qui tendent davantage vers le beige.

2. La texture vole la vedette.

Les motifs se retrouvent aux oubliettes. C'est la texture, sous toutes ses forme et couleurs, qui vole la vedette en 2022. La texture, on la retrouve dans les accessoires de décoration, comme les coussins en rotin et les couvertures en laine, mais aussi dans le papier peint aux couleurs ton sur ton.

3. Une fenêtre sur la nature.

À l'hiver et au printemps 2022, on s'inspire de la nature pour peaufiner notre intérieur. On choisit des orangers pour rappeler le coucher de soleil, des verts pour évoquer le feuillage des arbres ou des bruns pour représenter la terre. Selon la designer Mélanie Gervais, on souhaite recréer, dans les décors, le sentiment de béatitude qui nous habite quand on est dans la nature.

4. Ça s'adoucit ici.

Au début de la pandémie, les gens ont eu besoin d'exprimer leurs émotions. Ça s'est traduit dans les tendances déco, alors que les couleurs vibrantes étaient en vogue. Cet hiver, ce sont plutôt les couleurs délicates et douces qui retiennent l'attention. On privilégie les couleurs pâles, que ce soit l’orange, le beige, le vert ou le brun. Les gens ont besoin de se sentir réconfortés et apaisés.

5. À la campagne.

Toujours selon Mélanie Gervais, la tendance « Boho Farmhouse » prend de l'ampleur en 2022. Dans toutes les pièces de la maison, on retrouve des plantes vertes, des chaises tissées à la main, des coussins et des accessoires Terracotta.

6. L'uniformité a la côte!

Cette saison, pas question d'avoir des pièces dépareillées. On préfère une décoration uniforme, qui donne l'impression de circuler entre chacune des pièces sans jamais ne l'avoir quittée. Mélanie Gervais soutient, toutefois, qu'il est possible de faire quelques exceptions, notamment pour le bureau ou la chambre à coucher. On pourrait se permettre, par exemple, d’ajouter un mur vert forêt dans le bureau, pour stimuler la créativité.

7. L'eau, notre richesse?

Vous êtes convaincus que l'eau est notre richesse naturelle? Ça tombe bien! La robinetterie, tant pour la cuisine que la salle de bain, possède désormais un finit or. Même les armoires de cuisine auront de jolies poignées or en 2022.