Le 9h15

L’histoire des chansons de Noël anglophones

De Elvis et son Blue Christmas à John Lennon et son Happy Xmas, on doit aux stars de la musique américaine et britannique de nombreux classiques de Noël. Mais l’histoire des chansons de Noël anglophones remonte à bien plus loin que ça. On en parle avec Gregory Charles dans notre 9h15.