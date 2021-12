Ode à toutes les personnes proches aidantes qui font une réelle différence

En cette période des Fêtes, comme à longueur d’année, les personnes proches aidantes (PPA) méritent toute la reconnaissance du monde.

Vous avez des amis, une famille, des collègues, un conjoint.e et des enfants. Vous avez des passe-temps, des intérêts et des passions.

Et malgré la course du quotidien et les tâches qui s’accumulent dans votre vie personnelle, vous prenez tout de même le temps d’accompagner et de soutenir une personne autour de vous qui vous est chère.

Vous êtes une personne proche aidante

Par définition, une PPA soutient une personne de son entourage, de tout âge, vivant avec une incapacité temporaire ou permanente (physique, psychologique ou psychosociale).

Le type de soutien est varié: transport aux rendez-vous médicaux, soutien émotionnel, accompagnement aux activités sportives, aide aux soins d’hygiène, à l'intégration sociale et dans la gestion des finances, etc.

Votre soutien et votre accompagnement sont indispensables

Vous êtes peut-être un jeune adulte qui s'implique auprès de son voisin en perte d’autonomie, un retraité qui rend visite à un neveu éprouvant des difficultés sociales ou encore, une femme d’affaires qui fait l'entretien de la maison de son frère aux prises avec des troubles mentaux.

Vous apportez du soutien à un proche, et ce, peu importe le temps que cela prend. C’est tout à fait admirable!

Vous n’êtes pas seul

Vous êtes plus de 1,5 million de personnes proches aidantes au Québec. Et à ce nombre s’ajoutent tous ceux et celles qui exercent un rôle de PPA sans le réaliser.

Les PPA sont indispensables au bon fonctionnement de la société en raison de la différence qu’elles apportent dans la vie de leur proche.

D’ailleurs, la grande majorité des personnes aidées par les PPA sont des aînés et le soutien qui leur est apporté est d’autant plus essentiel, puisque la population au Québec se fait de plus en plus vieillissante.

Vous devez aussi vous choisir au quotidien

Trop souvent, les personnes proches aidantes s’oublient au détriment de leur grande charge de responsabilités. Certaines voient même leur santé physique, mentale et financière battre de l’aile.

Il est donc essentiel de leur rappeler que leur aide est reconnue et valorisée par la société et qu’elles peuvent obtenir du soutien à leur tour si elles en ressentent le besoin.

En effet, il arrive que les PPA vivent de l’inquiétude, de l’angoisse, de la fatigue, de l’irritabilité, ressentent un isolement social ou même subissent de la maltraitance. Elles peuvent aussi devoir réduire leurs heures au travail ou abandonner leurs études pour exercer leur rôle de PPA.

Vous pouvez demander de l’aide

Vous pourriez avoir besoin de renseignements, d’un service de répit, d’un soutien psychosocial (individuel ou de groupe), d’une flexibilité dans votre emploi ou vos études, de formation, de soutien financier et matériel, d’aide ou de services dans votre langue d’origine.

Il existe des ressources pour vous épauler:

• Service Info-aidant de l’Appui est un service téléphonique professionnel, confidentiel et gratuit qui s’adresse aux personnes proches aidantes et à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé.

• L’organisme Proche aidance Québec met beaucoup d’informations à la disposition des personnes proches aidantes.

• Info-Santé 811 est un service de consultation téléphonique qui vous renseigne et vous conseille au sujet de toute préoccupation sur votre état de santé.

• Info-Social 811 est un service de consultation téléphonique psychosociale qui peut vous épauler si vous avez besoin de soutien en lien avec votre santé mentale et vos relations avec les autres.

• Il est aussi possible de contacter le CISSS ou le CIUSSS de votre territoire pour parler avec un professionnel de la santé – gratuitement et de manière confidentielle – qui pourra évaluer vos besoins et vous diriger vers la ressource d’aide appropriée.

Si vous êtes une personne prochaine aidante, merci de soutenir, d'épauler, de conseiller et d'aider cette personne qui, sans votre soutien, n’aurait sans doute pas la qualité de vie dont elle jouit. Merci de faire une vraie différence!