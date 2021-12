SI ON S'AIMAIT

Voici ce que deviennent les anciens participants

Vous êtes des adeptes de Si on s'aimait depuis les tous débuts? Cette semaine, Louise Sigouin reçoit d'anciens participants des saisons 1 et 2 pour un spécial «Que sont-ils devenus?». Dans ces 4 épisodes, nous pourrons voir le cheminement qui a été fait par, notamment, Gabriel, Sébastien, Amélie, Guillaume, Brigitte et Carlos de la saison 2 et par Marie-Ève, Jonathan, Anyck, Fanny, Rémi et Jennifer de la première saison. L'émission Si on s'aimait est présentement en recrutement de célibataires pour une 4e saison, mais aussi de couples, pour une édition spéciale Si on s'aimait encore. Inscrivez-vous dès maintenant ici.