6 livres à offrir pour les fêtes

1/ L’homme-miroir

Lars Kepler / Actes Sud

Une étudiante est enlevée alors qu’elle rentrait chez elle. Elle se retrouve prisonnière avec plusieurs autres filles dans une ferme perdue au milieu de nulle part. Elle apprend très vite qu’elle ne doit jamais désobéir à leur bourreau. Mais si Jenny parvenait tout de même à s’échapper? Cinq ans plus tard, on la retrouve en pleine ville, pendue à un treuil. L’inspecteur Joona Linna reconnait Jenny, apprend qu’il y a un témoin de son assassinat. Mais l’homme souffre de troubles psychotiques, est-ce qu’un hypnotiseur parviendra à le faire parler?

Ames sensibles s’abstenir! Dès les premières pages, la terreur est au rendez-vous au même titre que la fascination pour la richesse des personnages dont nous suivons les destinées tordues le cœur battant!

2/ L’innocence et la loi

Michael Connely/ Calmann Lévy

Alors qu’il rentre chez lui, l’avocat Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaque et le policier lui ordonne d’ouvrir le coffre de sa voiture où il découvre le corps de Sam Scales, un escroc défendu à maintes reprises par Haller. Celui-ci est aussitôt accusé de ce meurtre et incarcéré. Comment parviendra-t-il à prouver qu’il est victime d’un coup monté?

L’extrême complexité de l’appareil judiciaire exposée avec une grande maîtrise par Connely nous permet de mesurer les menaces qui planent sur Haller, nous font trembler pour lui et nous poussent à nous interroger sur les notions de justice et d’innocence...

3/ En eaux dangereuses

Donna Leon /Calmann Lévy

Une jeune femme en fin de vie, mère de deux petites filles, appelle Guido Brunetti et sa collègue Claudia Griffoni pour leur parler de son mari Vittorio. Il est apparemment mort dans un banal accident, mais Benedetta est persuadée qu’il a été assassiné. Elle ne fournit qu’une piste au commissaire avant d’exhaler son dernier soupir : il serait question d’argent sale. Quel argent? Comment Vittorio chargé de vérifier la qualité des eaux vénitiennes a-t-il pu être mêlé à une histoire sordide? Et qui a voulu le faire taire?

Retrouver Brunetti est un plaisir toujours renouvelé même si cette enquête nous fait frémir sur l’avidité et la lâcheté des puissants qui détruisent la planète sans aucun remords. Heureusement, la chaleur du clan Brunetti, les réflexions philosophiques du commissaire, la délicieuse signorina Elettra et les promenades dans cette cité unique nous apaisent un peu...

4/ Noël à Kingscroft

Mylène Gilbert-Dumas / vlb éditeur

Dans le petit village de Kingscroft, Clarisse élève seule ses quatre plus jeunes filles dans la maison de sa grand-mère, tandis que les aînées étudient en ville et sont limitées dans leur visite par les mesures engendrées par la pandémie...Mais Noël approche et Raymond, le patriarche, tient à transmettre l’esprit des fêtes à sa famille. Même si elle a le vague à l’âme parce qu’elle s’ennuie de son voisin Rabih parti en Syrie chercher une épouse, Clarisse s’efforce d’offrir un beau Noël à ceux qu’elle chérit.

Le décor enchanteur des Cantons-de-l’est, des personnages attachants, des histoires d’amour, un beau sapin : cocktail réussi pour un roman réconfortant!

5/ Tant que le café est encore chaud

Toshikazu Kawaguchi / Albin Michel

À Tokyo existe un minuscule café où, selon la légende urbaine, il est possible de retourner dans le passé le temps de boire un café. S’il y a eu bien des postulants au départ, plusieurs ont renoncé, découragés par le nombre de règles à respecter. Mais quatre femmes tenteront néanmoins l’aventure même si cette traversée ne permet pas de changer le présent.

Dès qu’on pousse la porte du Funiculi Funicula, on succombe au charme mystérieux de cet endroit où règne la bienveillance, la fantaisie et la résilience. Impossible de savourer ensuite un café sans se poser des questions sur notre propre existence, sur les regrets, utiles ou non...

6/ Une soupe à la grenade

Marsha Mehran / Editions Picquier

Trois jeunes sœurs fuient l’Iran au moment de la Révolution et se réfugient dans une petite ville d’Irlande pour ouvrir le Babylon Cafe où elles offrent des mets ensorcelants aux habitants de Ballinacroagh. La soupe à la grenade, les baklavas, les oreilles d’éléphant, les feuilles de vigne farcies et tant d’autres délices divisent pourtant le village entre ceux qui accueillent Marjan, Bahar et Leyla avec joie et ceux qui se méfient des étrangères...

Peignant à la fois le désarroi qui accompagne les sœurs déracinées, la sensualité de la gastronomie persane ou les premiers émois amoureux, l’auteure nous offre un roman magique, irrésistible, émouvant et généreux. Avec 13 délicieuses recettes en prime! Un petit bijou!

7/ Les racistes n’ont jamais vu la mer

Rodney Saint-Éloi/Yara El-Ghabdan / Mémoire d’encrier

Quand deux auteurs prennent la plume pour réfléchir sur le racisme en disant tout autant leur amour pour la terre d’accueil que l’ignorance et les préjugés dont ils ont été victimes, quand un poète et une romancière écrivent les mots tabous, quand ils dénoncent la disparition des langues autochtones, cela se traduit par un essai lucide et lumineux, fourmillant de questions, célébrant la parole, la liberté et l’espoir d’un avenir meilleur grâce à l’instauration d’un vrai dialogue.

Un livre essentiel qui donne aussi envie de lire tous les auteurs évoqués au cours de ce dialogue poétique et tonique, de Schéhérazade à Naomi Fontaine...