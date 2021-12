BUZZ

Voici les recherches Google les plus populaires au Québec [2021]

Mathieu Roy nous présente les tendances de l'année en matière de recherches Google au Québec. Au sommet de la liste: La COVID-19 (sans grande surprise), les élections, le sport et la série Squid Game. Il nous partage aussi les recettes les plus populaires et, parmi celles-ci: Rôti de palette, Osso Bucco et Pâte à pizza. Finalement, tout de suite après des questions liées à la pandémie, «Comment faire de l'argent rapidement?» et «Comment maigrir du ventre?» sont dans le top 5 des questions les plus posées.