Comment bien organiser la famille pour le temps des Fêtes

Entre la course aux cadeaux, l’épicerie, les plats à cuisiner pour vos réceptions et l’arrivée de la visite, le temps des Fêtes peut parfois paraître intense pour les petits comme les plus grands.

La clé du succès pour prendre le temps de relaxer pendant le congé des Fêtes? L’organisation de votre vie familiale grâce à la technologie de la maison intelligente!

On rêve tous d’une période des Fêtes sans stress et Alexa est là pour nous donner un coup de main! Avec le nouvel appareil Echo Show 15, doté d’un écran de 15,6 pouces et Alexa, organisez votre quotidien et profitez pleinement de chaque petit moment en famille!

Découvrez comment la gamme d’appareils Amazon Echo et Echo Show peut vous aider à simplifier votre temps des Fêtes, tout en créant des moments de divertissement.

Voici comment bien organiser votre vie familiale :

1. N'oubliez rien en créant des listes et des rappels

Getty Images

Vous êtes du genre à tout oublier et devoir retourner à l’épicerie à plusieurs reprises pour mettre la main sur tous les ingrédients d’une recette? Misez sur les rappels et la création de listes d’achats afin de faciliter la gestion des courses pour ne rien oublier.

Il vous suffira de dire : « Alexa, ajoute le lait et le beurre sur ma liste d’achats » pour ajouter des ingrédients sur votre liste d’épicerie pour votre après-midi de préparation de biscuits, puis vérifiez l’application Alexa lorsque vous faites vos courses pour accéder à votre liste complète.

Non seulement Alexa vous permet de mieux planifier vos achats en prévision de vos réceptions familiales, mais elle vous permet de dénicher de délicieuses recettes sur Marmiton comme une pintade chaponne aux pommes et aux châtaignes ou des brochettes de dinde et poêlée de girolles à la crème .

De plus, plongez-vous dans l’ambiance des Fêtes en cuisinant au son des plus grands classiques de Noël grâce à un accès facile à vos listes de lecture Amazon Music, Apple Music ou Spotify.

2. Prévoyez tout grâce au calendrier partagé

Il s’agit du meilleur moyen de rester organisé et d’identifier les dates importantes sur le calendrier. Entre le souper chez grand-maman Claire, le brunch chez tante Suzanne et l’après-midi de glissades avec Juliette et ses amis, le calendrier familial est un autre outil pratique qui vous permettra de visualiser les événements au programme en un simple coup d’œil.

En installant le Echo Show 15 dans la cuisine, par exemple, vous vous assurez que l’horaire de la semaine soit vu par tous les membres de la famille. De plus, chaque membre de la famille pourra créer son propre Profil Vocal et Alexa les reconnaîtra

Vous pourrez ainsi partager votre emploi du temps avec tous les membres de la famille pour faciliter la planification des réunions familiales.

3. Restez connecté avec la famille en tout temps

Que vous soyez à la maison ou sur la route, le Echo Show 15 vous permettra de laisser des notes aux membres de votre famille par le biais de commandes vocales.

Par exemple, pour rappeler aux enfants de sortir le chien, afficher l’heure du souper ou dire à votre conjointe que vous êtes en route, dites simplement « Alexa, laisse une note à Caroline disant que j’arrive dans 20 minutes ».

4. Profitez de divertissements sur demande

Avec son écran de 15,6 pouces et sa caméra de 5 mégapixels, l’appareil Echo Show 15 est le premier de la gamme à pouvoir être installé au mur en mode portrait ou paysage, à la manière d’un cadre, ce qui en fait la télévision de cuisine par excellence.

Vous souhaitez occuper les enfants pendant que vous préparez la dinde? Démarrez leur série ou leur film préféré comme Le Grinch et mettez-vous à la tâche en toute tranquillité! Il vous suffit de demander à Alexa de diffuser le contenu de Prime Video ou de Netflix.