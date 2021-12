L'hiver, avec ses montagnes couleur ivoire et son ciel aux accents ténébreux, a quelque chose d'attirant. Notre épiderme, lui, n'en dirait pas autant!

Avec l'hiver viennent les rafales de vent, les températures en dents de scie et le chauffage au bois dans les maisons. Ces impératifs saisonniers ont, inévitablement, des effets pervers sur la peau du visage, qui est plus délicate et capricieuse que celle du reste du corps.

Tout au long de la saison hivernale, notre peau est confrontée aux changements de température. Exposés au grand froid de l'hiver canadien, les vaisseaux sanguins ont la fâcheuse habitude de se contracter pour se relâcher une fois au chaud. Ce réflexe naturel du corps peut nuire à la circulation sanguine et ainsi contribuer à l'apparition de rougeurs et de picotements.

En plus des variations de température, d'autres facteurs peuvent contribuer à la déshydratation ou à la fragilisation de la peau. En effet, l'air sec dans les maisons, l'eau chaude utilisée pour se laver, les vêtements conçus pour se protéger du froid et le manque de vitamine D peuvent nuire au bon fonctionnement de l'épiderme.

Comment prendre soin de sa peau en hiver?

Étape #1

Ce n'est pas un hasard si Cléopâtre prenait des bains de lait! Durant la saison froide, il est préférable de troquer nos gels démaquillants pour des laits nettoyants. Ce type de produit est l'allié des peaux sensibles, particulièrement durant cette période de l'année. Il permettra un nettoyage en profondeur, tout en offrant une hydratation adéquate et en renforçant la barrière cutanée.

Notre produit coup de cœur : Lait nettoyant des Laboratoires Omy

Lorsqu'un produit est conçu au Québec, on sait d'ores et déjà qu'il sera adapté à notre climat. C'est le cas des produits Omy, qui offrent ce lait nettoyant-démaquillant végane et sans odeur. Il est adapté aux peaux sensibles, en plus d'être sécuritaire pour les femmes enceintes et les mamans qui allaitent.

Vous n'êtes pas sûr des produits qui vous conviennent? Les Laboratoires Omy vous offrent l'analyse complète de votre peau afin de vous proposer des formules de soins adaptés à vos besoins.

Étape #2

Une fois la peau du visage bien nettoyée, il peut être intéressant d'enlever les peaux mortes et de dégager les pores avec un exfoliant doux. Si cette étape est si importante, c'est qu'elle permet aux autres agents hydratants, qu'on appliquera par la suite, d'être mieux absorbés par la peau.

Notre produit coup de cœur : Exfoliant doux pour le visage de Boréal

Cet exfoliant peut être utilisé jusqu'à deux fois par semaine sur une peau propre, en effectuant de délicats mouvements circulaires. Inspiré des forêts boréales, l'exfoliant est certifié végane, sans gluten, non testé sur les animaux et sans OGM. Que demander de plus?

Étape #3

Le sébum, produit naturellement par la peau, est moins résistant au vent et au froid. Comme notre épiderme est mis à l'épreuve, il faut redoubler de vigilance. Utilisé avec une crème hydratante, le sérum viendra renforcir l'action de ce dernier, tout en corrigeant un déséquilibre ponctuel de la peau, comme un relâchement de la peau.

Notre produit coup de cœur : Sérum avancé+ TNS de SkinMédica

Si les produits SkinMédica sont si performants, c'est que leurs résultats ont été soumis à de nombreuses études cliniques. À lui seul, le Sérum avancé+ TNS améliore l’apparence des rides marquées, des ridules, des irrégularités du teint et de la texture de la peau. Il permet d'avoir une peau éclatante, et ce, 12 mois par année!

