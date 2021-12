Voici un menu des fêtes pour recevoir sans stress

Recevoir un grand groupe à souper peut être un facteur de stress, surtout durant la période des fêtes. Ceux qui souhaitent recevoir dans le plaisir et la convivialité, sans compromettre la qualité du souper, peuvent se tourner vers ce menu des fêtes.

Que vous soyez à la dernière minute, que vous n'ayez aucun talent culinaire ou que vous anticipiez une réception, toutes les raisons sont bonnes pour faire appel à HelloFresh cette année.

La compagnie a conçu deux boîtes des fêtes, la classique et la gourmande, qui vous permettront de recevoir entre 6 et 10 personnes, sans vous casser la tête avec la sélection des recettes, l'achat des aliments et la cuisson des aliments.

La boîte classique contient tout le nécessaire pour cuisiner un roulé de dinde, une sauce aux canneberges, une macédoine de légumes rôtis, une purée de pommes de terre infusées à l'ail et au thym, des choux de Bruxelles, des petits pains, une sauce et un dessert.

La boîte gourmande contient tout le nécessaire pour préparer un saumon avec une sauce crémeuse à l'aneth, cinq accompagnements et un dessert. Parmi les accompagnements, on retrouve des toasts aux crevettes et aux herbes, une salade de légumes marinés, des légumes rôtis, des pommes de terre et des broccolinis aux échalotes sautées.

Quelle que soit votre sélection, votre menu des fêtes sera livré à votre porte le jeudi 23 décembre. Tous les ingrédients frais, dont vous avez besoin pour réaliser les recettes, sont inclus et proportionnés, à l'exception du sel, du poivre et de l'huile.

Pour bénéficier d'un rabais de 120$ sur l'achat de boîtes HelloFresh, Salut Bonjour vous offre un code promotionnel. En utilisant le code FRBTS120, vous aurez 40$ de rabais ainsi que la livraison gratuite sur le premier achat, 30$ de rabais sur le deuxième et 20$ sur le troisième.