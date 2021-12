Des bonnes bouteilles à offrir ou à déguster pendant la période des Fêtes

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Une déstabilisante mais irrésistible bulle européenne

Spontané Blanc 2020

Domaine des Hauts Baigneux

Vin de France

Code : 13879801

Prix : 24,95 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des pailles au parmesan, des huîtres natures ou des canapés à base de poisson.

Ce pétillant naturel, issu d’une culture biologique, est élaboré par 2 jeunes vignerons ligériens. On aime sa nervosité, son mordant ainsi que son côté al dente qui rend le produit excitant et de bonne vigueur. C’est différent des nombreux crémants ou autres mousseux qui sont présents sur nos tablettes, mais c’est fort plaisant. Faites-lui sauter le bouchon au courant des 2-3 années à venir.

2. Une bouteille de vin orange qui fera un excellent cadeau de Noël

Vin Orange 2020

Jojo Riesling – Fio Wines

Moselle – Allemagne

Code : 14191848

Prix : 33,50 $

Disponibilités : 80 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 12-13 degrés Celsius

À déguster avec : Des mets asiatiques tournant autour des agrumes, du poulet, des crevettes, du gingembre, du sésame et de la mangue.

Voici un original (et juste trop bon!) vin de macération germanique qui est exclusivement fait de riesling. Son olfactif de marmelade, d’épices douces et d’oranges bien mûres en font un produit hors du commun, différent, déstabilisant mais tellement agréable. Le gustatif est sphérique, enveloppant, huileux et élancé. Le volume en bouche vous fera effectuer de brillantes harmonisations mets-vins à table. Vous pourrez conserver la bouteille encore 3-4 ans sans aucun problème.

3. Un délicieux rouge italien à offrir ou à déguster pendant le temps des Fêtes

IGT Toscana 2019

Tenuta Frescobaldi di Castiglioni

Toscane – Italie

Code : 11380951

Prix : 24,30 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4 grammes

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins 20 à 30 minutes en carafe.

À déguster avec : des plats qui contiennent de la tomate, des herbes de Provence et de l’olive noire. Des pâtes à la sauce à spagh maison, pizza, focaccia ou bruschetta.

Cette cuvée italienne signée de la notoire famille Frescobaldi en offre beaucoup pour une bouteille à moins de 25 $! Invitantes émanations, tanins juteux et bien gras, complexité gustative, finale fraîche et rassasiante. On aime et on en veut un 2e verre ! C’est très bon dès maintenant si vous l’oxygénez un peu en carafe et ça tiendra encore de 5 à 7 ans dans l’obscurité de votre cave.