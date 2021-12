Feuilletés à la blanquette de dindon et champignons

Une recette d'Hugo Saint-Jacques.

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 10-15 minutes

Temps de cuisson : 15-20 minutes

INGRÉDIENTS

3 tasses (750ml) de viande de dindon cuite et refroidie convenablement (blanc et brun)

4 à 8 feuilletés du commerce (vol-au-vent) chaud

Béchamel :

3 tasses (750ml) de lait 2%

1⁄4 tasse (60ml) de beurre salé

1⁄4 tasse (60ml) de farine tout usage

1 échalote française hachée

1 gousse d’ail hachée

1⁄2 c. à thé (2.5ml) de muscade

1 feuille de laurier

Légumes :

2 tasses (500ml) de champignons de Paris en quartiers

1 échalote française hachée

1 branche de céleri en dés

1 carottes en dés

1⁄4 tasse (60ml) de beurre salé

PRÉPARATION

Étape 1 : Dans une casserole, pour la béchamel, faites fondre le beurre et y suer l’échalote une minute. Ajouter ensuite la farine et cuire une minute à nouveau. Ajouter le lait petit à petit en fouettant pour bien dissoudre le roux. Ajouter l’ail, le laurier et la muscade puis laisser cuire 5 minutes à feu moyen. Assaisonner et réserver.

Étape 2 : Pour les légumes, dans un grand poêlon, faire suer l’échalote dans le beurre puis y ajouter la carotte et le céleri en dés. Faire suer de 2 à 3 minutes puis y ajouter les champignons. Laisser cuire 2 minutes à nouveau et ensuite, disposer le tout dans la béchamel.

Étape 3 : Ajouter ensuite la viande à l’appareil et laisser réchauffer. Assaisonner au goût de sel et poivre puis servir sur les feuilletés préalablement chauffés au four. Servir aussitôt !