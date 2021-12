Quel téléviseur choisir pour avoir la meilleure qualité d’image?

Que ce soit pour jouer aux jeux vidéo, visionner des émissions en rafale ou faire une soirée cinéma, le choix d’un téléviseur peut grandement influencer votre expérience d’écoute.

Plusieurs facteurs doivent être considérés pour faire un achat adapté à vos besoins tels que le format, le type d’écran et les fonctionnalités de navigation Internet.

Comme il n’y a rien de mieux que de voir les modèles en personne, vous pouvez vous rendre dans un magasin spécialisé comme Brick, qui offre les plus grandes marques parmi lesquelles on retrouve Samsung, LG, Sony, Hisense et RCA.

Voici les 5 types de téléviseurs les plus performants et leurs particularités afin de vous guider dans votre magasinage:

1. Les téléviseurs 4K

Aussi appelés téléviseurs Ultra HD, ces modèles offrent une image définie et claire. Ils sont considérés comme le nouveau standard en matière de qualité d’image: leur nombre de pixels est quatre fois plus élevé que ceux retrouvés dans un téléviseur Full HD. C’est donc un achat tout indiqué pour les amateurs de jeux vidéo!

2. Les téléviseurs 8K

Pour encore plus de précision et de détails dans l’image, vous pouvez vous tourner vers la dernière technologie: les téléviseurs 8K. Ils possèdent 4 fois plus de pixels qu’un téléviseur 4K et 16 fois plus qu’un téléviseur Full HD!

Leurs pixels sont si petits qu’ils ne peuvent même pas être distingués de près, ce qui permet d’obtenir des images très sophistiquées et réalistes. C’est le modèle parfait pour recréer un cinéma à la maison!

3. Les téléviseurs DELO

Grâce à leur allumage automatique, ces modèles sont plus écoénergétiques: un plus pour la planète!

Leur fonctionnement est différent des téléviseurs avec K: chaque pixel contient trois diodes qui s’éclairent d’elles-mêmes. Cela permet un éventail de coloris plus vaste, des noirs encore plus profonds et des blancs plus éclatants.

Les modèles DELO offrent aussi des angles de visionnement plus larges afin que les couleurs n’aient pas une apparence délavée, même si vous êtes assis de biais.

4. Les téléviseurs QLED

Les modèles QLED sont munis de boîtes quantiques et de matériaux semi-conducteurs ultrafins de taille nanométrique, ce qui crée des différences énormes en matière de couleur et de luminosité comparativement aux autres modèles.

L’image se distingue notamment par des teintes hautement saturées, précises et vives, en plus de ne jamais apparaître ternie. Ainsi, l’expérience de visionnement est très réaliste et vivifiante.

5. Les téléviseurs DEL

Quant à eux, les modèles DEL sont écoénergétiques et étonnent par leur minceur. Ils utilisent des diodes électroluminescentes placées derrière l’écran ou aux bordures afin de produire des images claires et nettes.

Il existe différents procédés d’éclairages DEL: le nombre de diodes fait varier la qualité de l’image. Informez-vous!

Les dimensions de l’écran: faites vos calculs!

Un autre facteur à vérifier lors de votre achat: le format du téléviseur. Plusieurs ne réalisent pas que la dimension est importante pour assurer un confort visuel.

Il y a d’ailleurs une règle à suivre: il faut calculer la distance entre les places assises et l’écran, puis diviser par 1,2. Par exemple, pour une distance de 90 pouces, un téléviseur de 75 pouces est l’idéal!

