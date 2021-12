RECETTE: POITRINE DE DINDON RÔTIE AUX FINES HERBES AU MIEL ET AU CHÈVRE DOUX

Une nouvelle recette délicieuse par le chef Jean-François Plante.

Poitrine de dindon rôtie aux fines herbes, au miel et au chèvre doux

Ingrédients

1 poitrine de dindon d’environ 1 kg (2 1⁄4 lb), désossée

3 gousses d’ail, pelées et hachées finement

3 échalotes pelées et hachées finement

6 c. à soupe de persil plat, ciselé finement

6 c. à soupe de basilic frais, ciselé finement

4 branches de thym, effeuillées

1 c. à soupe d’origan séché

Quelques pincées de piment d’Espelette

100 g (3 1⁄2 oz) de fromage de chèvre frais, émietté

2 c. à soupe d’huile végétale

125 ml (1⁄2 tasse) de vin blanc sec

250 ml (1 tasse) de bouillon de volaille

125 ml (1⁄2 tasse) de crème à cuisson 35 %

Marinade au citron et au miel

Le jus et le zeste de 1 citron bio (ou blanchi)

4 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge 1 c. à soupe d’herbes salées

1 c. à soupe de miel

1 gousse d’ail, pressé

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 300 F

Étape 2

À l’aide d’un couteau bien aiguisé, ouvrir la poitrine de dindon en deux, puis, si l’épaisseur le permet, chaque moitié en deux en portefeuille afin d’obtenir un grand morceau ouvert.

Étape 3

Dans un cul-de-poule, fouetter ensemble les ingrédients de la marinade au citron et au mielet en badigeonner généreusement les deux côtés de la poitrine de dindon. Garnir l’intérieur de la poitrine d’ail, d’échalotes, de persil, de basilic, de thym, d’origan, de piment d’Espelette et de fromage de chèvre.

Étape 4

Rouler la poitrine de volaille sur elle-même et ficeler fermement afin d’en faire un beau rôti.

Étape 5

Dans une poêle à frire, à feu moyen-vif, chauffer l’huile et saisir le rôti de tous les côtés de 5 à7 minutes pour bien le colorer.

Étape 6

Déposer le rôti sur la grille d’une rôtissoire et cuire au four 1 heure ou jusqu’à ce qu’un thermomètre à cuisson indique 77 oC (170 oF) à cœur.

Étape 7

Transférer la grille et le rôti sur une plaque de cuisson et laisser reposer en couvrant, sans serrer, de papier d’aluminium, afin de poursuivre la cuisson et de permettre au jus de cuisson de bien se répartir dans la viande, le temps de préparer la sauce.

Étape 8

Déglacer la rôtissoire avec le vin blanc en raclant le fond à l’aide d’une cuillère en bois pour récupérer les sucs de cuisson. Verser dans une petite casserole, mouiller avec le bouillon et ajouter le jus qui s’est écoulé dans la plaque, sous le rôti.

Étape 9

Verser la crème, fouetter légèrement et laisser réduire la sauce à feu moyen de 5 à

Étape 10

7 minutes afin d’en concentrer les saveurs et la texture.

Étape 11

Servir aussitôt, avec la sauce en saucière.