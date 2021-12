Voici les 21 meilleures chansons de 2021

L'année 2021 tire sa révérence, laissant derrière elle de beaux, comme de moins beaux, souvenirs. Quelques notes d'une mélodie suffisent à nous faire revivre une étape charnière, nous remémorer une odeur ou une parole marquantes et nous faire rêver.

Les artistes québécois et internationaux nous ont offert ces 21 chansons, qui marqueront à tout jamais l'année 2021.

Les 21 meilleures chansons de 2021 :

21. Welcome 2 America, Prince

20. TOKEBAKICITTE, Jérôme 50

19. Wilder Days, Morgan Wade

18. Si jamais on me cherche, Roxane Bruneau

17. Parfum de grill, Blue jeans blue

16. Pepas, Farruko

15. All I Know So Far, P!nk

14. Copilote, FouKi

13. Good 4 U, Olivia Rodrigo

12. Ménage à trois, Coeur de pirate

11. All Too Well, Taylor Swift

10. STAY, The Kid LAROI

9. Montero, Lil Nas X

8. Meaningless, Charlotte Cardin

7. Leave the Door Open, Bruno Mars

6. Save Your Tears, The Weeknd

5. Love Again, Dua Lipa

4. Bad Habits, Ed Sheeran

3. Peaches, Justin Bieber

2. Iko Iko, Justin Wellington

1. Oh My God, Adele