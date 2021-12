3 looks des fêtes chics, mais confortables

Qui a dit que le glam devait être inconfortable? Certainement pas nous! Pour que le réveillon se déroule tout en douceur, l'équipe de Salut Bonjour a déniché les plus beaux looks des fêtes, sans compromettre le confort.

La pandémie aura eu du bon. Elle nous aura appris que le confort est indispensable à notre bien-être. Souvent stressante et parfois confrontante, la période des fêtes n'est pas un moment pour perdre ces bonnes habitudes, bien au contraire. Soyez bien, tel est notre désir avec ces trois looks des fêtes!

LOOK #1

Le pantalon en cuir brun

Nous allons vous dévoiler un grand secret (pas très) bien gardé : bien que très tendance, le pantalon en cuir est inconfortable... à une exception près! Si vous connaissez la réputation de Yoga Jeans, vous savez que le confort est une priorité. Cette entreprise d'ici a décidé de s'inspirer des tendances d'ailleurs pour créer un pantalon en cuir vegan. Pour un maximum de confort (et de style), le pantalon en cuir est conçu dans un tissu plus épais, en faux suède, extensible et doux.

Comme le brun est la couleur de la saison, il peut être agencé avec une blouse couleur ivoire et une botte noire.

Achetez : Pantalon Émily en cuir vegan, brun foncé, Yoga Jeans

LOOK #2

La jupe portefeuille en corduroy

Le corduroy revient en force, cette saison! Après tout, Noël est une période de nostalgie. Pour plus de confort, de souplesse et de liberté, on opte pour la jupe plutôt que le pantalon. Les coupes portefeuille possèdent, depuis toujours, l'avantage de convenir à toutes les silhouettes. Tant qu'à porter une pièce d'une entreprise d'ici, on l'agence avec un collant de Maison de Massy, aussi fabriqué au Québec.

On peut porter la jupe portefeuille avec un pull oversize ou une chemise blanche.

Achetez : Jupe portefeuille en corduroy, Holive Atelier

LOOK #3

La chemise en satin

Si on aime tant le satin, cette saison, c'est certainement parce qu'il offre un confort sans pareil! Légère et vaporeuse, la chemise en satin procure la liberté de mouvement qu'on recherche dans un vêtement, et ce, sans trop épouser les formes du corps. Comme ce tissu donne un look chic et glamour, il est possible de le porter avec un jean foncé Yoga Jeans. Confort, vous avez dit?

Achetez : chemise en satin, Womance