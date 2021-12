Apprenez à faire votre propre fromage sur YouTube avec Fred le Fromager Urbain

Grâce à son énergie contagieuse et ses conseils accessibles pour la réalisation de fromage maison, Fred le Fromager Urbain rencontre un succès incroyable sur YouTube.

Depuis 2020, le youtubeur québécois captive son auditoire avec ses vidéos détaillées et divertissantes qui permettent à ses abonnés de cuisiner eux-mêmes toutes sortes de fromages artisanaux tels que du camembert, du feta ou du fromage de chèvre, ou encore des produits dérivés comme de la glace au fromage.

Fred est surtout apprécié pour sa simplicité, son humour et son attitude positive: six mois seulement après la création de sa chaîne, ses vidéos comptaient déjà 1,5 million de vues. S’il est bien connu ici, le youtubeur s’est aussi taillé une place dans la francophonie mondiale, notamment en France et en Algérie.

D’ailleurs, 79% des créateurs canadiens comme lui croient que l’accès à un auditoire à l’extérieur du Canada est essentiel à la pérennité de leur chaîne, alors que 84% des entrepreneurs créatifs considèrent que YouTube Canada les aide à présenter leur contenu à un auditoire international auquel ils n’auraient pas accès autrement.

Voici 3 vidéos de Chez Fred le Fromager Urbain qui vous mettront assurément l’eau à la bouche:

1. Faire son propre cheddar: étape par étape

Sans doute l’un des plus consommés au monde avec la mozzarella, le fromage cheddar peut se concocter dans le confort de votre foyer avec les ingrédients et l’équipement nécessaire.

Le secret de son goût réside dans son vieillissement qui doit s’échelonner sur une longue période. Il faut donc être patient! Le petit plus? En le fabriquant à la maison, vous aurez la possibilité de l’affiner comme vous voulez.

En plus de détailler les étapes menant à sa préparation, Fred a ponctué sa capsule de faits saillants sur le fromage. Par exemple, saviez-vous que le cheddar tirait sa couleur orangée d’un colorant nommé annatto?

2. Recette de pizza alsacienne Flammekueche

Il n’y a souvent que dans les restaurants que l’on peut déguster une bonne pizza de type Flammekueche, aussi appelée tarte flambée. Fred vous propose d’épater vos invités en leur servant ce mets préparé à la maison.

Grâce à ses conseils, vous réaliserez une fine pâte savoureuse que vous garnirez de légumes et de fromage artisanal. En prime, le fromager vous montrera comment faire votre propre crème fraîche afin de napper le délice alsacien.

3. Les 7 erreurs à éviter en faisant son propre fromage

Dans cette capsule rigolote, le youtubeur partage des anecdotes désastreuses vécues lors de ses débuts en tant que fromager. Grâce à son expérience, il peut éviter à ses abonnés de répéter ses erreurs inutiles comme des dégâts ou des blessures. À écouter avant de se lancer dans la concoction de fromage!

Il n’y a pas de doute: le youtubeur réussit parfaitement à transmettre sa passion sur sa chaîne Chez Fred Le Fromager Urbain! Rapidement, il a tissé des liens serrés avec sa communauté et s’est hissé dans le palmarès des chaînes tendance à surveiller au Canada. Plusieurs autres Québécois en ont fait de même et font de surcroît rayonner le talent d’ici. Et on ne peut qu’en être fiers!

Plateforme par excellence pour la recherche d’information, YouTube Canada est grandement apprécié à travers le monde et permet, entre autres, aux abonnés de prendre confiance en leurs capacités en cuisine grâce à des tutoriels comme ceux de Chez Fred le Fromager Urbain.