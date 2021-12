«Entre 2 notes»: Mario Pelchat et Corneille

Et si on laissait la chance à deux artistes qui ont un ou des points communs de jaser jusqu'à plus soif? C'est ce qu'on a eu envie de faire avec la série vidéo Entre 2 notes, qui permet de belles et étonnantes conversations!

Après Paul Piché et Émile Bilodeau, Klô Pelgag et Daniel Bélanger, ainsi que Laurence Jalbert et Alexandre Poulin, au tour de Mario Pelchat et Corneille de se prêter au jeu de la série Entre 2 notes!

Ça s'est senti dès les premières secondes de la conversation: en plus de leur charisme naturel, Mario Pelchat et Corneille ont énormément d'atomes crochus.

Ça donne une conversation vraie et rieuse, dans laquelle les artistes partagent sur leur passion de la relève, l'influence de leur rôle de producteur sur leur vie artistique, le besoin de se prononcer sur les enjeux importants et leur rapport à la critique, tout en se confiant avec émotion sur leur vision de la musique.

Dans une ambiance très sympathique, les artistes se questionnent, se conseillent et même, se consolent dans ce tout nouvel épisode d'Entre 2 notes!

Entre 2 notes est une série de longues rencontres vidéo entre artistes qui ont des atomes crochus. Style musical, amour de la poésie, fibre politique... Tout est possible! L’idée? Prendre le temps de jaser, tout simplement.

