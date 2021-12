La dernière pleine lune de l'année ne sera pas de tout repos

Le week-end ne sera pas de tout repos, alors que s'impose une pleine lune dans le signe du Gémeaux.

Dans la nuit du 18 au 19 décembre, à 23h35, il sera possible d'observer la dernière pleine lune de l'année. Ce cycle de lunaison, aussi appelé la pleine lune de froid, devrait se lever à 15h52 pour s'incliner au petit matin.

Que vous réserve la pleine lune?

1. La pleine lune en Gémeaux vous plongera dans les contradictions.

Le Gémeaux vous entraîne au coeur de l'action. Ce signe astrologique a l'habitude d'assouvir sa grande curiosité en entrant en relation avec les autres... tout ça, sur une trame des plus festives! Or, avec l'annonce du resserrement des mesures sanitaires, plusieurs se sentiront freinés dans cet élan de liberté et de communication! La meilleure façon pour étancher sa soif de communiquer est par l'écrit, l'art et l'humour!

2. La pleine lune du 18 décembre pourrait provoquer de l'agitation.

Si certains pouvaient se sentir agités, samedi, d'autres pourraient ressentir de la nervosité ou de l'anxiété. Cet aspect est lié au carré entre Uranus et Saturne, qui prendra forme le 24 décembre. La meilleure façon de traverser cette période est de ne pas s'attacher à un plan, de ne pas avoir attentes précises et de faire preuve de souplesse!

3. La présence de Vénus viendra bouleverser le coeur.

Au lendemain de la pleine lune, la planète Vénus rétrograde dans le signe du Capricorne jusqu'à la fin du mois de janvier. Les émotions seront vives. Il se pourrait que s'amorce une remise en question sur la manière de percevoir et de vivre l'amour. Au besoin, il faut s'entourer et se confier à des gens de confiance.