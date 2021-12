RECETTE: Mini feuilletée à la dinde

Nouvelle recette pleine de nostalgie du chef Jean-François Plante. Pour vous accompagner dans vos préparations des fêtes, rendez-vous sur sbprivilege.ca et courez la chance de gagner une des trois cartes-cadeaux Metro d’une valeur de 1000$. De quoi créer des moments magiques!

Mini feuilletée à la dinde, comme une tourtière

Ingrédients

3 c. à soupe d’huile végétale

1 oignon moyen haché

2 gousses d’ail pelée et hachées

450 g (1 lb) de dinde hachée

1/2 cube de bouillon de volaille

1 c. à soupe d’épices à tourtière ou a cretons

3 à 4 branches de thym frais

3 à 4 carottes nantaise brossées et coupées en brunoises

2 c. à soupe de farine

125 ml (1\2 tasse) de vin blanc sec

125 ml (1\2 tasse) de crème 35%

2 feuilles de pâte feuilletée pure beurre

4 c. à soupe de confiture de canneberges et de fruits rouges au porto (facultatif)

Mes épices « grand-mère »

10 ml (2 c. à thé) d’herbes de Provence

10 ml (2 c. à thé) de sel d’ail

2.5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue

2.5 ml (1/2 à thé) clous de girofle moulus

2.5 ml (1/2 de c. à thé) de muscade râpée ou moulue

2.5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre en poudre

3 à 4 tours de poivre du moulin

Incorporer dans un mortier ou dans un moulin à café et pulvériser un peu pour bien mélanger et faire sortir les saveurs.

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 395 F

Étape 2

Chauffer l’huile dans une poêle à frire à feu moyen. Incorporer les oignons et l'ail, saler et poivrer généreusement du moulin et suer 2 minutes. Incorporer la dinde hachée, le mélange d'épices, le cube de bouillon de volaille et les dés de carottes et cuire 3 minutes en mélangeant fréquemment jusqu'à coloration légère. Saupoudrer de farine. Cuire encore 2 minutes.

Étape 3

Déglacer avec le vin blanc, réduire 2 minutes, presque à sec. Ajouter la crème, mélanger et chauffer encore 3 minutes jusqu'à ce que la sauce soit nappante. Retirer et jeter les branches de thym. Rectifier l'assaisonnement au goût.

Étape 4

Pendant ce temps, tailler l’abaisse de pâte feuilleté en carré de 4 à 5 pouces et réserver sur une plaque à cuisson chemisée de papier parchemin.

Étape 5

Garnir du mélange de viande le centre de chaque carré de pâte tout en dégageant un rebord d'environ 1\2 pouce, tout autour.

Étape 6

Cuire au four de 15 à 20 minutes jusqu’à ce que la pâte gonfle tout autour du mélange et qu’elle soit bien dorée.

Étape 7

Servir accompagné de confiture de canneberge ou d’airelles au Porto.