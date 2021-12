Un dessert pour devenir la reine (ou le roi!) de la tablée des Fêtes

Vous cherchez à cuisiner un dessert qui saura surprendre vos invités pendant le temps des Fêtes? Bien que la bûche et le gâteau aux fruits soient incontournables, il est aussi amusant d’explorer d’autres avenues pour les réceptions de Noël.

Afin de préparer un dessert savoureux et réconfortant – sans faire de compromis sur le côté nutritif de vos plats –, bonifiez vos concoctions d’un ingrédient à forte valeur nutritive comme le lait Fairlife.

Il est fait de lait à 100 % canadien et contient 50 % moins de sucre, en plus de posséder 50 % plus de protéines que le lait régulier, et ce, grâce à un processus unique d’ultrafiltration.

Cette année, devenez le roi ou la reine des desserts de votre entourage grâce à ce pouding au lait, érable et mélilot, une plante d’ici au délicat arôme de vanille.

L’essence de cette plante mellifère, issue de la forêt boréale, se vend dans les épiceries spécialisées ou en ligne. Mais si vous n’arrivez pas à en dénicher, pas de problème! De l’essence de vanille naturelle la remplacera aisément.

Pouding au lait, érable et mélilot, un peu comme un lait de poule

Ingrédients:

Pouding

4 tasses (1 L) de lait entier 3,25 % Fairlife

1 tasse (250 ml) de sirop d’érable

1/3 tasse (75 ml) de fécule de maïs

3 c. à thé d’essence de mélilot (ou de vanille naturelle)

1⁄2 c. à thé de curcuma en poudre

1⁄2 c. à thé de cannelle moulue

1⁄2 c. à thé de piment de la Jamaïque

1⁄4 c. à thé de muscade en poudre

Pacanes épicées

6 c. à soupe (90 ml) de sirop d’érable

1 c. à soupe (15 ml) de sirop de maïs

4 c. à soupe (60 ml) de pacanes grossièrement hachées

1 pincée de noix muscade moulue

1 pincée de gingembre en poudre

1 pincée de cannelle moulue

Préparation:

Pouding

1. Dans une casserole moyenne, incorporer 3 tasses de lait entier et le sirop d’érable, mélanger et amener à douce ébullition.

2. Verser le reste du lait dans un cul de poule et y saupoudrer la fécule de maïs. Fouetter énergiquement pour éviter les grumeaux, jusqu’à ce qu’elle soit complètement dissoute.

3. Incorporer ce mélange au lait frémissant en fouettant. Amener à forte ébullition, puis laisser épaissir et réduire de 2 à 4 minutes sans jamais cesser de fouetter. Retirer du feu et laisser tiédir quelques minutes. Ajouter le mélilot, fouetter encore un peu et verser dans 6 belles verrines.

4. Réfrigérer de 4 à 6 minutes avant de servir.

5. Saupoudrer du mélange de pacanes épicées au moment de servir.

Pacanes épicées

1. Dans une poêle à frire, incorporer les pacanes, le sirop et les épices. Mélanger et amener à ébullition, réduire et caraméliser de 2 à 3 minutes.

2. Ajouter la noix de beurre, mélanger et caraméliser pendant 1 minute de plus. Verser sur un papier parchemin, puis laisser refroidir et figer complètement.

3. Concasser sommairement et réserver à la température de la pièce.

4. Garnir les poudings au lait de ce pralin.

Cette année, cuisinez santé sans mettre le goût de côté! La texture onctueuse et délicieuse du lait Fairlife, disponible à 0 %, 1 %, 2 %, 3,25 % ou en version chocolatée 2 %, promet de rendre toutes vos douceurs plus savoureuses.