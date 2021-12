Des achats de dernière minute pour le temps de Fêtes

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Des bonnes bouteilles à offrir pendant la période des Fêtes

1. Un très joli Champagne issu d'une culture bio qui est exclusivement fait de pinot noir.

Champagne Brut

Blanc de Noirs – Fleury

Champagne – France

Code : 13090631

Prix : 58 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.3 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des mises en bouche ou autres canapés à base de poisson, de fromage, de pâte feuilletée ou de fruits de mer.

Pour moins de soixante de dollars, vous pourrez mettre la main sur ce très réussi Champagne qui allie fraîcheur, élégance et gourmandise. Il saura rapidement faire briller les yeux de vos invités lors des festivités de Noël, mais il aura également très bien sa place au moment du « minuit sonnant » au réveillon. Aucun problème à l’allonger encore 4 voire 5 ans dans votre cellier.

2. Un délicieux rosé rhodanien à glisser dans le bas de Noël.

Côtes du Rhône 2020

Le Caillou

Rhône – France

Code : 14408656

Prix : 26,25 $

Disponibilités : 50 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.9 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des entrées froides tournant autour de la tomate, des olives noires et du saumon fumé.

Amateurs de divins rosés ; à vos marques ! Voici un ni blanc ni rouge qui jouera les héros à table, mais également en début de soirée à l’apéro. Parfums fins, sensuels et hyper invitants, bouche enveloppante et glissante à souhait, finale persistante et fort désaltérante. Faites vite car c’est une solide réussite ! Vous pourrez conserver la bouteille un autre 2-3 ans dans votre réserve sans trop d’inquiétude.

3. Un rouge argentin de bonne mouture à offrir en cadeau.

Clos de los Siete 2018

Michel Rolland

Mendoza – Argentine

Code : 10394664

Prix : 25,05 $

Disponibilités : 70 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes grillées tel du bœuf, du bison, de l’agneau ou du chevreuil.

Ce rouge sud-américain est à la fois gourmand, intense, fourni, moderne, de bonne mouture et ses flaveurs sont bien affirmées. On ne tombe toutefois pas dans la lourdeur ou la surconcentration. C’est bon dès maintenant et ça tiendra aisément 10-12 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre cave.

Informations sur le Champagne du domaine de Miraval de Brad Pitt présenté à l'émission.

Champagne Brut Rosé

Fleur de Miraval - Brad Pitt

Champagne - France

Code : 14703559

Prix : 452 $

Disponibilités: 80 bouteilles en ligne

Sucre résiduel par litre : 4.5 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius