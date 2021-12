Égayer le temps des Fêtes

Des idées et suggestions de Francisco Randez.

IDÉES DE JEUX MAISONS :

Il y a de fabuleux créateurs de jeux de table au Québec, mais pourquoi ne pas créer vous-même vos jeux de société ?

Voici deux suggestions de jeux amusants pour tous, qui nécessitent très peu de préparation et de ressources :

LA BOULETTE :

C'est un jeu qui nécessite seulement des crayons, des bouts de papier et un sablier ou un chronomètre (il y en a sûrement un sur votre téléphone !)

On sépare ensuite le groupe en 2, 3 ou 4 équipes. Les équipes doivent avoir entre 2 et 5 joueurs.

Tous les membres du groupe prennent 4 ou 5 papiers et doivent écrire dessus des noms de personnalités ou de personnages connus (acteurs, chanteurs, super héros, athlète professionnel, chef cuisinier, princesse de Disney, etc.). Ils chiffonnent ensuite leurs papiers en boulettes et les mettent toutes dans un grand bol ou un chapeau avec les autres.

C'est à vous de décider combien de papier vous voulez dans le jeu

Le jeu se sépare en 3 étapes :

1) La première consiste à faire deviner à ton ou tes partenaires le plus de mots possibles à l'aide d'indices.

L’équipe ayant le total en âge le plus haut commence (vive l'équipe de grand-maman !). Celle-ci désigne un joueur qui doit piger dans le bol une boulette et essayer de faire deviner le nom grâce à des indices (pas le droit de nommer les lettres dans le nom ou le nombre de lettres). Lorsque son équipe a deviné le nom, il le garde dans ses mains et en pige un autre. Il a 1 minute pour faire deviner le plus de noms possibles. S’il ne sait vraiment pas de qui il s'agit, le joueur a le droit à 1 « passe » et il peut remettre la boulette dans le bol.

Lorsque la minute est terminée, on passe le bol à la 2e équipe et c'est à leur tour de faire la même chose. Soyez bien à l'écoute, car ces noms reviendront à la 2e ronde.

On tourne le bol ainsi jusqu'à ce qu'il n’y ait plus aucune boulette à l'intérieur. On compte ensuite les boulettes gagnées dans chaque équipe.

2) La deuxième ronde se joue en remettant les mêmes noms dans le bol. Alors on rejoue en ayant droit de dire seulement 1 mot !

3) La troisième ronde c'est seulement par mimes.

LE JEU DU DICTIONNAIRE :

Un simple dictionnaire et des bouts de papier suffisent. L’idée est très simple :

Le meneur de jeu feuillette le dictionnaire à la recherche d’un mot inconnu de tous les joueurs (quand j’y ai joué, le mot était : « sporuler »)

Un bout de papier identique est distribué à tous les joueurs

Chaque joueur doit écrire une définition qu’il imagine pour ce mot : c’est là que le jeu prend tout son intérêt parce que certains vont choisir d’inventer une définition aussi proche que possible d’une vraie définition (en reprenant les codes du dictionnaire en précisant par exemple verbe intransitif ou nom masculin) tandis que d’autres vont imaginer des définitions aussi loufoques et rigolotes que possible.

Le meneur de jeu de son côté, recopie la vraie définition sur un bout de papier identique à ceux des autres joueurs.

Tous les papiers sont rassemblés et mélangés puis numérotés par le meneur de jeu.

Le meneur de jeu lit ensuite les définitions les unes après les autres.

Les autres joueurs doivent deviner la vraie définition en votant à la fin pour le numéro de celle qui leur paraît être la bonne définition.

Ce petit jeu est l’occasion de travailler sur le vocabulaire et de faire preuve de créativité. Ainsi, pour le verbe « sporuler », certains d’entre nous étaient partis sur une définition botanique à partir du radical « pore » et d’autres sur une définition à partir du mot « sport »; d’autres enfin sur des définitions complètement loufoques avec des exemples rigolos.