Livres : romans à dévorer dans le temps des Fêtes

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Jusqu’au dernier cri

Martin Michaud

Libre Expression

À Matagami, un criminel détient huit personnes en otage après avoir participé à une transaction de drogue qui s’est muée en catastrophe : des trafiquants ont été assassinés et la précieuse mallette qu’ils transportaient a disparu. Que s’est-il passé? Et pourquoi le preneur d’otages n’accepte-t-il de négocier qu’avec Victor Lessard? Lessard qui ne peut refuser cette mission, qui en pleine pandémie part vers le Nord-du-Québec avec Jacinthe, qui ne peut se douter que ce qui les attend est bien pire que ce qu’il redoutait...

Poursuites insensées dans la tempête, trahisons, amours déçues et folie meurtrière confèrent un rythme infernal à ce roman où les fans du tandem Jacinthe-Victor seront émus par la solidité de leur amitié. On a hâte de les revoir à l’écran!

2- Stigmates

Richard Ste-Marie

Alire

Gaétan Rivard, un détenu qui doit bientôt quitter le pénitencier où il est incarcéré pour un double meurtre commis à Limoilou en 1994 fait une tentative de suicide quelques jours après avoir rencontré le sergent-détective Francis Pagliaro. Pourquoi a-t-il souhaité le revoir après tant d’années et lui donner un dessin qui semble fait par un enfant? Et pourquoi a-t-il voulu mourir juste avant sa libération? Pagliaro ouvre le dossier vieux de vingt ans et va de surprise en surprise...

Quel bonheur de retrouver cet enquêteur heureux en ménage, qui aime Schubert et ses études en philosophie et qui aborde avec empathie, curiosité, perplexité la nature si trouble des êtres humains. On l’adore!

3- Les gouffres du Karst

André Jacques

Druide

Ian Fitzgerald, un officier du Service canadien de renseignement et de sécurité est abattu lors d’une opération concernant le démantèlement d’un trafic d’armes et d’œuvres d’art. Retraité des services secrets de l’armée canadienne, Alexandre Jobin devenu antiquaire n’a aucune envie de poursuivre la mission de Ian Fitzgerald, mais celui-ci a participé avec lui dans des missions militaires dans les Balkans. Et il semble qu’un des monstres combattus en Croatie vient de refaire surface...

Un roman d’aventures mené tambour battant, où on suit volontiers Jobin à travers la complexité des mondes mafieux comme celle des organismes officiels et où on profite de ses découvertes gastronomiques malgré toutes les menaces qui planent sur lui!

4- La recette de la femme parfaite

Karma Brown

Éditions de L’Homme

Alice aimait New York et sa carrière, mais elle a tout quitté pour suivre son mari en banlieue. Caressant le rêve de devenir auteure, elle n’est pas prête au projet d’un bébé que désire Nate, n’ose-lui en parler, souhaite plutôt s’adapter à sa nouvelle vie. Et trouver l’inspiration...Peut-être dans les lettres qu’elle découvre dans la maison? Une certaine Nellie a écrit à sa mère, mais ses missives n’ont jamais été postées. Pourquoi?

Le mystère qui entoure Nellie nous permet de revivre les années ’50 où le rôle des femmes était régi par de nombreuses règles et nous suivons tout aussi bien sa destinée troublante que celle d’Alice. Tout en savourant les recettes faciles à réaliser et parfaites pour une soirée rétro!

5- Mille secrets, mille dangers

Alain Farah

Le Quartier

Le jour où Alain épouse Virginie en la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph devrait être le plus beau jour de sa vie puisque tous les gens qu’il aime seront auprès de lui. Mais les relations familiales ne sont jamais simples et alors que la cérémonie approche, Alain est de plus en plus anxieux. Ce n’est hélas pas son cousin Edouard qui l’aidera à calmer ses angoisses. Bien au contraire...

Un roman qui se déroule en quelques heures, qui se dévore à la même vitesse car cette autofiction où il est question de la souffrance, de l’immigration, de la maladie et de l’importance de l’amitié nous touche par sa sincérité et son talent à joindre l’intime à l’universel.

6- Distorsion 2

Gauthier/Lévesque

Éditions de L’Homme

Le tandem du balado Distorsion nous replongent dans les mystères qui foisonnent sur Internet, de l’identité réelle d’une célèbre blogueuse à celle de l’inventeur du Bitcoin, de la disparition d’une adolescente au complot pour meurtre, des jeux et des concours de plus en plus dangereux à la pizza la plus chère au monde...

Des histoires insolites qui nous font réfléchir aux pièges qui se multiplient sur les réseaux sociaux, des arnaques amoureuses à l’inquiétante radicalisation!

7- Dans mon beau sapin, il y a...

Perreault/ Poignonec

400 coups

Un très joli livre à glisser dans un bas de Noël! Durant l’hiver, une belle étoile veille sur un sapin et les nombreuses familles qui y habitent : les cardinaux, les écureuils, monsieur Hibou et Eustache et sa sœur Augustine, qui redécouvrent le sapin en été avec les abeilles, un chat, un renard et le plaisir de déguster un petit thé entre amis sous ses branches. Charmant!