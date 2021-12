5 textos à envoyer à une personne qui souffre de troubles alimentaires

Pour tout le monde, la période des fêtes peut être inquiétante, voire angoissante. Elle l'est d'autant plus pour ceux et celles qui souffrent de troubles alimentaires. Stéphanie Léonard, la psychologue et fondatrice de l'organisme Bien avec mon corps*, accompagne ceux qui ont besoin de support.

« Noël, c'est un moment où on est plus fragile et fatigué, car on a la langue à terre. Aussi, c’est souvent un moment où il y a une quantité et une variété de nourriture, qui peuvent être difficile à gérer pour les gens. On sort de la routine et de la structure auxquelles nous sommes habitués », précise Stéphanie Léonard.

Si certains anticipent la période des fêtes, d'autres la rebutent carrément. C'est le cas notamment des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Ils doivent composer avec le regard des autres et le chamboulement dans leurs habitudes.

Même si on remarque que quelque chose ne tourne pas rond, les soupers en famille ou entre amis ne devraient jamais être le moment choisi pour intervenir auprès de quelqu'un.

« Noël, ce n’est pas un moment où on doit régler des dossiers. Il y a trop de fatigue, d’émotions et de stress dans l’air », affirme la psychologue. Il vaut mieux patienter et attendre de se retrouver seul avec la personne.

Selon Dre Léonard, il ne faut jamais assumer ce qu'une personne a besoin. « Il n'y a pas de recette parfaite, car tout le monde est différent. Il faut demander à la personne comment on peut l'aider et la soutenir là-dedans ».

5 textos à envoyer à une personne qui souffre de trouble alimentaire :

*L'organisme Bien avec mon corps aide les jeunes, mais aussi tous ceux qui en ont besoin, à s'aimer, s'accepter et à valoriser la diversité corporelle.