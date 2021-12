GÉRER LES ÉMOTIONS DES ENFANTS DURANT LES FÊTES

MAISON ET FAMILLE - Pour Noël, certaines familles vont décider de se voir alors d’autres non. Peu importe notre décision, il faudra s’asseoir et jaser avec nos enfants, leur expliquer les restrictions, la façon dont les fêtes vont se dérouler et aborder clairement le sujet de la covid.

C’est donc important de bien leur expliquer la situation avec des mots adapter à son âge : N’essayez pas de minimiser la gravité de la situation mais ne lui faites pas non plus un tableau terrifiant pour l’inciter à la prudence.