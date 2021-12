Le 9h15

Le cousin flyé du pain tranché : la fougasse

Les fêtes ne seront pas comme on les espérait cette année. Mais on peut toujours se gâter en cuisinant des affaires spéciales. Ça adonne bien, Emmanuel Bilodeau nous rejoint à Salut Bonjour et nous montre comment préparer une fougasse aux olives et à l’ail confit qui saura agrémenter notre menu des fêtes.

Pâte à pain

Ingrédients :

350g (2 3⁄4 tasses) de farine non blanchie

75g (3/4 tasse) de farine de Kamut

75g (3/4 tasse) de farine blanche d’épeautre

6g (1/2 cu. À soupe) de levure sèche

12g (2 cu. à thé) de sel

350g (11⁄2 tasse d’eau tiède) ou 300g (11⁄4 tasse) d’eau tiède et 50g (1/4 tasse) d’huile infusée à l’ail

Méthode :

Assembler les ingrédients et procéder au frasage (mélange lent) pendant 3 minutes.

Pétrir (7 minutes au batteur ou 12 minutes à la main)

Former une boule avec le pâton.

Déposer dans un cul-de-poule, couvrir et laisser reposer 60 minutes (ou jusque la pâte ait doublé de volume)

Fougasse

Ingrédients :

1 boule de pâte à pain.

2 têtes d’ail

430g (2 tasses) d’huile d’olive

4g (1 1⁄2 cu. à soupe) d’herbes de Provence)

60g (1/2 tasse) d’olives vertes dénoyautées

50 g (1/2 tasse) de parmesan râpé

Aiguille de romarin

Huile d’olive

Semoule de maïs

Méthode :

La veille :

séparer les têtes d’ail de manière à ce qu’elles ne soient plus attachées les unes aux autres mais encore dans leur enveloppe

Mettre les têtes dans une casserole allant au four et verser l’huile par-dessus.

Enfourner et cuire 90 minutes à 300 F

Retirer les gousses de l’huile (maintenant infusée à l’ail) puis de leur enveloppe.

Réserver les gousses.

Le jour même :

Renverser la pâte sur un plan de travail légèrement huilé.

Rabaisser la pâte jusqu’à obtenir un rectangle d’environ 2 centimètres d’épaisseur.

Écraser la moitié des gousses et en badigeonner la surface de la pâte.

Saupoudrer d’herbes de provence et donner un tour simple à la pâte.

Pétrir jusqu’à ce que la garniture soit bien répartie.

Bouler le pâton et le laisser reposer couvert dans un cul-de-poule.

Renverser la pâte et sur un plaque de cuisson saupoudrée de semoule de maïs et l’étendre.

Créer des trous et insérer les olives et l’ail confit.

Saupoudrer de parmesan, de romarin et arroser d’un filet d’huile d’olive.

Couvrir et laisser reposer jusqu’à ce que le volume de la pâte ait augmenté environ du tiers.

Préchauffer le four à 450 F. Au moment de cuire, réduire à 375 F et enfourner pendant 15 à 20 minutes.