Top 10 des résolutions du Nouvel An les plus populaires

Parmi les résolutions du Nouvel An les plus populaires, celles qui concernent l'apparence physique sont les plus souvent citées.

Le passage de nouvelle année est souvent marqué par le rituel des résolutions. Cette coutume, propre à la société occidentale, vise à s'engager à changer ou à améliorer un aspect de la vie, dès le premier jour du mois de janvier.

TOP 10 DES RÉSOLUTIONS LES PLUS POPULAIRES :

1. Perdre du poids

Les ventes d'équipement d'exercice et de conditionnement physique des grands détaillants canadiens frôlent des sommets en janvier et en décembre. Les chiffres d'affaires atteignent presque le double*.

2. Arrêter de fumer la cigarette

Les ventes de cigarettes diminuent de près 31% entre le mois de décembre et de janvier pour remonter fortement dès le mois de mars.

3. Apprendre quelque chose de nouveau

À titre d'exemple, pour apprendre une nouvelle langue, il faut investir en moyenne 800 heures afin d'atteindre un niveau de base.

4. Manger santé

Durant le mois de décembre, les Canadiens dépensent plus de 460 millions de dollars en bonbons, confiseries et grignotines de toute sorte. Il s'agit du mois le plus prolifique de l'année pour l'industrie.

5. Épargner ou se sortir de ses dettes

La majorité des dettes des Canadiens sont des dettes hypothécaires, alors que le reste concerne des prêts pour l'achat d'une voiture, pour la rénovation domiciliaire et des remboursements de carte de crédit*.

6. Passer plus de temps en famille

Bien que les célébrations en famille soient autorisées au Québec, seulement 10 personnes pourront se réunir en même temps en décembre 2021.

7. Passer moins de temps devant la télé ou sur Facebook

Nombreux sont les Canadiens qui estiment avoir perdu du sommeil (19 %), avoir fait moins d’activité physique (22 %) ou avoir eu de la difficulté à se concentrer sur des tâches ou des activités (18 %) en raison de leur utilisation des médias sociaux*.

8. Voyager

De nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place pour freiner la propagation de la pandémie, et ce, à l'ensemble du pays.

9. Faire du bénévolat

Près des trois quarts de la population canadienne font du bénévolat informel, ce qui comprend l'aide directe fournie à une personne ne faisant pas partie de son ménage et le temps consacré à l'amélioration de sa collectivité de sa propre initiative*.

10. Dormir plus

En moyenne, les Canadiens dorment 7,24 heures par nuit, alors que ce qui est recommandé est 7 heures*.

*Selon les données de Statistique Canada