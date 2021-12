Il est faux de croire que le camping d'hiver n'est réservé qu'à une élite! Pour profiter pleinement de cette expérience hivernale, il suffit de savoir où aller et quoi apporter!

La province regorge d'endroits magiques pour faire du camping d'hiver. Dès le mois de décembre, c'est l'occasion de s'émerveiller devant l'immensité de nos paysages... touristes et insectes en moins!

Quoi apporter en camping d'hiver?

1. Tente

Il ne faut surtout pas prendre à la légère la qualité du sommeil. Il faut prévoir une tente quatre saisons ou une tente d'hiver, qui est assez robuste pour soutenir la neige et les vents, et suffisamment étanche pour éviter les infiltrations.

2. Matelas de sol

Non, les matelas de sol ne servent pas seulement à améliorer le confort. Si vous faites du camping d'hiver, le matelas de sol créera un isolant supplémentaire entre le sol et vous. Vous en trouverez en mousse, gonflables, autogonflables ou isolés.

3. Sac de couchage

Le sac de couchage est la clé d'un sommeil réparateur. Il existe deux types de sacs de couchage pour le camping d'hiver, ceux en duvet et ceux synthétiques. Bien que les deux soient de bonnes options, ils n'ont pas les mêmes qualités.

4. Réchauds au naphte

En hiver, les brûleurs au propane ou au butane ne fonctionnent pas. C'est pourquoi plusieurs campeurs hivernaux se tournent vers les réchauds au gaz blanc, qui offrent un excellent rendement par temps froid. N'oubliez pas les allumettes!

5. Nourriture

La nourriture sous vide possède l'avantage de prendre moins d'espace et de ne pas geler, c'est pourquoi elle est à privilégier. À cause du froid, le corps a tendance à dépenser plus d'énergie, il faut donc choisir des aliments riches, comme des noix ou des fruits séchés, des barres et des gruaux.

6. Bouteille d'eau isolante

Si on a tendance à se déshydrater davantage durant les activités physiques, c'est d'autant plus vrai en hiver. Une bouteille isolante permet à l'eau (ou à la neige bouillie) de ne pas geler. Un termos peut aussi être très utile pour boire un café ou un chocolat chaud.

7. Vêtements chauds

C'est connu, le principe du multicouche est la meilleure façon de se protéger du froid. Pour profiter du camping d'hiver, le premier vêtement qui doit toucher la peau doit être en laine ou en polypropylène. La seconde couche doit être composée de duvet ou de tissu synthétique.

8. Manteau

Le mieux, selon la température prévue lors de votre séjour hivernal, est de choisir une doudoune en duvet ou un imperméable, qui vont notamment agir comme coupe-ven.

9. Bas chauds

Même les pieds peuvent profiter des avantages du multicouche. Il peut être intéressant d'apporter deux types de bas différents, soit des bas légers en polyester et des bas en laine.

10. Pyjamas

La nuit, il faut retirer les vêtements portés durant la journée, qui sont souvent humides. Il faut opter pour un pyjama chaud, qui possède les mêmes propriétés que les autres vêtements. Ça peut être un pyjama en laine ou en tissu synthétique.

11. Gants et mitaines

Pour le camping d'hiver, il est préférable d'apporter des gants, qui donnent plus de mobilité, notamment lorsque vient le temps d'hisser la tente. Il est aussi fortement conseillé d'apporter une deuxième paire de gants ou de mitaines imperméables.

12. Cache-cou

Il est plutôt pratique de prévoir plus d'une tuque, d'un cache-cou ou d'une cagoule pour éviter que le froid n'atteigne les oreilles et la tête.

13. Lampe frontale

En hiver, le soleil a la fâcheuse habitude de se coucher tôt. Si vous faites un feu, vous serez éclairé de cette façon, mais l'ajout d'une lampe frontale ne sera pas de trop, surtout sous la tente.

14. Crème solaire

Les rayons UV ne disparaissent pas durant la saison froide. Comme vous risquez de passer beaucoup de temps dehors, une crème solaire à large spectre ainsi qu'un baume à lèvre sont deux accessoires indispensables.

15. Ustensiles

Des ustensiles et des plats réutilisables seront particulièrement utiles, surtout si vous comptez cuisiner quelques plats chauds. Pensez à apporter un petit couteau suisse!