4 activités hivernales à faire en ce début d'année

Par les temps qui courent, difficile de ne pas être atteint par la morosité. Les possibilités d’activités sont grandement réduites.

Mais il reste toujours des activités accessibles. En voici une petite sélection :

1. Imagine Monet à l'Arsenal (Montréal) :

IMAGINE MONET plonge le visiteur dans l'œuvre d’un des fondateurs de l'impressionnisme, Claude Monet.

Du mardi au jeudi : de 10h à 20h (dernière entrée à 19h)

Vendredi et samedi : 10h à 21h (dernière entrée à 20h)

Dimanche : 10h à 20h (dernière entrée à 19h)

https://www.imagine-monet.com/montreal-information/

2. Exposition immersive Sous les glaces arctiques au Centre des congrès de Québec (Québec) :

L’exposition immersive Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr permet au visiteur de voyager dans un lieu presque inaccessible et parfois austère : l’Arctique canadien.

Du mardi au dimanche : de 10h à 18h

https://www.souslesglacesarctiques.com/

3. Musée de la Civilisation (Québec) :

Exposition sur les excréments : Ô MERDE!

Fèces, excrément, crotte, bouse, poop, bronze, selle, étron, déjection, colombin ou merde... Peu importe comment on le nomme, le caca est un sujet tabou et méconnu. On le qualifie avec vulgarité, on en parle avec humour, mais rarement sérieusement... pourtant il y a tant à dire et à apprendre sur cette matière organique universelle! Tout le monde défèque, peu importe son rang social, son sexe ou ses croyances!

Du mardi au dimanche : de 10h à 15h30

https://www.mcq.org/fr/exposition?id=819704

4. Zoo de Granby :

Le Zoo l'hiver, une expèrience hivernale unique dans un décor féérique.

Semaine du 4 janvier au 8 janvier : de 9h30 à 16h30

Du samedi au dimanche : de 9h30 à 16h30

https://zoodegranby.com/fr/

*Pour toutes les expositions, il faut prévoir de réserver à l’avance.