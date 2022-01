Janvier sera magnifique pour ces trois signes astrologiques

Avec l'annonce des récentes mesures sanitaires, l'année 2022 a démarré sur des chapeaux de roues pour plusieurs. S'il est difficile de prédire les prochains défis que nous réserve la pandémie, il pourrait être intéressant de se tourner vers l'astrologie pour trouver une lueur d'espoir. Ces trois signes astrologiques seront particulièrement chanceux en janvier 2022!

Les 3 signes astrologiques chanceux :

Capricorne

Tous les signes de terre seront avantagés, et ce, dès les premiers jours de janvier. Ce sera notamment le cas du Capricorne. Puisque le Soleil brille dans son signe jusqu'au 21 janvier, le Capricorne ressentira un regain d'énergie pour accomplir un projet d'envergure. La planète Vénus, en rétrograde dans le signe du Capricorne, forcera les natifs de ce signe à regarder en face leur situation amoureuse. Quelles valeurs souhaitez-vous partager? La personne qui partage votre vie vous élève-t-elle? Votre relation actuelle mérite-t-elle un second souffle? Toutes ces questions, auxquelles pourraient être confrontés le Capricorne, l'aideront à passer à une étape supérieure dans leur vie sentimentale!

Verseau

Le Verseau, quant à lui, dominera le mois de janvier à compter du 21 janvier. Même si le Soleil brille dans son signe un peu plus tard dans le mois, il profitera de l'élan insuffler par le signe dominant pour consolider des projets. Créatif de nature, le Verseau profitera de la rigueur et de la discipline du Capricorne pour arriver à ses fins. Même si la pandémie impose un rythme différent et que la planète Mercure rétrograde dans son signe à compter du 14 janvier, ça ne l'empêchera pas de trouver des solutions innovantes et de faire preuve d'imagination!

Taureau

Les natifs du Taureau «surf» paisiblement sur la vague du Capricorne. Tout comme ce dernier, le Taureau prône la discipline, le courage et la détermination. Durant une bonne partie du mois de janvier, il se trouve donc en terrain connu. Cher Taureau, après avoir connu autant d'instabilité, le ciel vous invite à vous déposer... acceptez ce cadeau!