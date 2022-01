17 tendances déco pour 2022

Nous avons demandé aux experts de nous dévoiler ce qui nous attend en déco cette année. Dans leur boule de cristal, ils ont vu de belles matières, des textures douces, du confort... Que des choses qui font du bien!

1. Les années 80 sont de retour!

On évoque cette décennie avec des meubles et des accessoires aux formes sculpturales, inusitées, courbées ou géométriques, ou encore arborant des textures qui sortent

de l’ordinaire. Ces objets rétro pleins de personnalité contrastent bellement dans nos décors minimalistes.

Bouclair

2. Confort tranquille

Les styles japandi et wabi-sabi continuent d’inspirer des décors épurés empreints de simplicité, de douceur et de chaleur. Le but est de construire un chez-soi où tout est orienté vers le bien-être. C’est pourquoi on intègre de plus en plus d’objets réconfortants comme les bougies parfumées, les tapis et coussins moelleux, les fauteuils et canapés profonds.

Living4Media

3. Achat responsable

Les objets artisanaux dament le pion à ceux qui sont fabriqués en série et l’on priorise l’achat local. Même les grands magasins prennent le virage, faisant de plus en plus de place aux artisans dans leurs vitrines.

En outre, un mot nouveau entre dans notre vocabulaire déco: le suprarecyclage (upcycling), qui consiste à recycler des objets et des matières considérés comme des rebuts pour en faire des articles de qualité.

Bouclair

4. Le cuir

Retour vers cette matière masculine pour son côté authentique et sa durabilité. Le cuir se décline sur les chaises, fauteuils, canapés et repose-pieds dans des teintes classiques et naturelles comme caramel, chocolat et cognac.

5. Zone verte

On ne se lasse pas des plantes d’intérieur, que l’on collectionne et chouchoute. Elles ajoutent de la vie dans la maison et nous connectent avec l’extérieur. Alors pourquoi pas se donner de petits défis, par exemple cultiver une plante plus délicate ou se lancer dans le bouturage?

7. Du beau bois

Authentique et chaleureux, le bois impose plus que jamais ses charmes dans les intérieurs contemporains. C’est un matériau phare, principalement les essences aux tons de blond. Pensons au pin et au bouleau, notamment.

EQ3

8. Texture peluche

On se laisse envelopper par la laine et le coton bouclés, dont on apprécie l’aspect moelleux et pelucheux réconfortant. Ces matières incontournables cet hiver se retrouvent sur les canapés, les fauteuils, les jetés, les coussins et même les rideaux!

En optant pour des tissus bouclés aux teintes pâles, on s’assure de créer un look assez frais pour pouvoir le conserver toute l’année durant.

Zara Home

8. Luxueux lin

Confortable et respirant, le lin compte parmi les textiles les plus écologiques et durables qui soient. Pour habiller le lit, on privilégie le lin lavé à la pierre pour son aspect usé et sa grande douceur. Délaissant les tons neutres, on ose des articles de literie colorés de sauge, de cayenne, de lilas et de terre cuite, par exemple.

iStock

9. Le farmhouse évolue

On continue d’aimer ce style, mais on le réinvente en flirtant avec l’esprit bohème. On y intègre davantage de textures: en plus du lin et du coton, on y introduit des lainages et des velours. On l’égaie aussi d’accents de couleur plutôt que de se limiter à la gamme des blancs et des beiges.

10. Le verre coloré

Le verre teinté de différentes couleurs est un choix vedette pour les meubles, les luminaires et les petits accessoires. Notre intérêt à l’endroit des surfaces brillantes qui reflètent bien la lumière s’accentue.

Home Dépôt

11. Chic robinetterie

En position de tête pour nos prochaines rénovations, les robinets deux tons: blanc et doré ou noir et blanc. D’ailleurs, le fini blanc se dessine comme un nouveau joueur à succès dans le domaine de la robinetterie.

KiraArtDecals

12. Les arches

La forme arquée s’invite dans l’architecture contemporaine (portes, renfoncements) et l’ameublement. Par leur douceur, les rondeurs titillent notre sens du toucher, nous apaisent et nous incitent à la contemplation. Voilà pourquoi on les verra partout.

13. La nature

S’il y a un thème qui revient chez tous les experts, c’est bien la nature. Les pierres aux teintes minérales et les fibres naturelles comme le bambou, l’osier et le sisal sont plus que jamais bienvenues dans nos intérieurs. On apprécie leur qualité et le sentiment de bien-être qu’elles nous procurent.

BoConcept

14. L'intimité

On remet tranquillement en question l’aire ouverte, si populaire depuis de nombreuses années. Les gens ressentent un besoin d’intimité au sein de la maison. Ils souhaitent notamment bénéficier d’un espace privé lorsqu’ils sont en télétravail.

Simons

15. Les rayures

Fines ou larges, à la verticale ou à l’horizontale, brodées ou tissées, elles investissent la literie, les coussins et les rideaux. On aime leur aspect classique et intemporel.

16. Une maison bien rangée

En passant plus de temps à la maison pendant la pandémie, on en a profité pour faire le grand ménage et cerner nos problèmes d’organisation. Et ce mouvement est en pleine expansion. On cherche à désencombrer notre environnement et à mettre l’accent sur ce qui importe le plus en optant pour des produits fonctionnels.

En conséquence, on voit un fort engouement pour les étagères, les bibliothèques, les meubles multifonctions et tout ce qui rend la maison intelligente.

Wayfair

17. Les petits carreaux

Un temps délaissés à la faveur des carreaux rectangulaires et grand format, les carreaux de céramique ou de grès cérame de 4 po x 4 po reprennent du service, car leur côté rétro nous séduit.

ON LES VOIT DE PLUS EN PLUS

Les cuisines monochromes (murs et armoires de même teinte)

Les vaisseliers

Les banquettes

Les poufs en osier

Les tapis kilims

Les parquets aux lattes étroites

Les cache-pots à motifs ludiques

Les dessins d’un seul trait (face line art)

Les imprimés floraux très féminins

Le style marocain

L’éclectisme

ON LES VOIT MOINS