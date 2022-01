À découvrir: le style boho-chic

La décoration d’inspiration bohème continue de séduire les passionnés de design d’intérieur, qui la trouvent amusante et facile à vivre. Mettant en vedette les objets artisanaux, les matières naturelles, les motifs exotiques et les végétaux dans un esprit de liberté, c’est le style par excellence pour créer une ambiance à la fois relaxante et joyeuse.

Living4Media

Son ADN

Le mode de vie bohème rejette les règles et les conventions. À Paris, au XIXe siècle, ce courant a été porté par les artistes et les écrivains nomades. Un siècle plus tard, la tendance a refait surface avec les hippies américains, qui prêchaient un retour à la nature et une approche plus personnelle de la mode et, par ricochet, du design d’intérieur.

«Dans le style boho-chic actuel, on dénote des références à la culture tzigane, aux gitans et leurs roulottes, mais aussi à la culture amérindienne, indique Caroline Leclerc, propriétaire des boutiques Rose Bon Bon et chroniqueuse à Rouge FM. C’est un style ouvert aux autres et orienté vers le voyage. Il répond à une envie d’unicité et d’indépendance.»

Living4Media

De bonnes raisons de l'adopter

Le boho-chic prône le bonheur de vivre à la maison sans se compliquer l’existence. «Après presque deux ans de pandémie, il nous donne l’illusion de voyager même si on reste chez soi, explique la designer Jessica Locas. On le dit chic, mais en fait, il n’est pas “trop” chic. Il est confortable, et il se marie bien avec plusieurs autres styles, notamment le farmhouse, encore très populaire.»

Introduire une déco bohème à la maison est plutôt abordable. «On peut associer du neuf et du recyclé, retaper certains meubles. Il n’y a pas de règles strictes à suivre comme c’est le cas avec le style minimaliste ou le moderne. Le boho-chic est plus relax, et c’est notamment pour cette raison que ça plaît aux jeunes», dit Caroline Leclerc.

Ce style dégage une atmosphère légère et empreinte de douceur. «Quand on passe beaucoup de temps à la maison, on a envie de ce type d’ambiance, explique la designer Sophie Sylvestre. Et c’est intéressant de faire évoluer notre décor selon les saisons en intégrant de nouvelles couleurs, en ajoutant des accessoires, etc.»

Living4Media

Les éléments clés

COULEURS

Des teintes douces composent la base du décor – blanc crémeux, taupe, tons pastel, terre cuite. Elles créent un environnement lumineux, frais et accueillant. On y intègre ensuite des touches de couleurs saturées, comme le jaune ocre, le turquoise, le vert sarcelle, des teintes de pierres précieuses qui se combineront naturellement avec des accents métalliques dorés, cuivrés ou noirs.

MOBILIER

Les formes peuvent être rondes ou carrées, modernes ou traditionnelles. L’important, c’est le confort des canapés et des fauteuils, disent les experts. On mise sur les canapés profonds extramoelleux, les fauteuils suspendus en rotin et les meubles rembourrés rétro.

Stocksy

PLANTES

Elles sont incontournables: plantes vertes, fleurs séchées, graminées... Sophie Sylvestre mentionne également l’herbe de la pampa qui habite bien l’espace en raison de sa hauteur. «Elle apporte un côté romantique et poétique, tout à fait dans l’esprit bohème», souligne-t-elle.

Stocksy

ARTISANAT

Les objets faits à la main ont une place de choix. Vases, vaisselle, œuvres murales en macramé, paniers tressés sont autant d’accessoires parfaitement imparfaits qui donnent de l’âme au décor.

Living4Media

MATIÈRES NATURELLES ET BRUTES

Le bois, le rotin, le sisal, le jute et le bambou sont au cœur de la déco boho-chic. Ils apportent toute la chaleur voulue en plus de rappeler notre connexion avec l’extérieur.

Living4Media

TISSUS ET MOTIFS

«Il ne faut pas hésiter à mélanger les motifs et les textures, indique Caroline Leclerc. Utilisez des textiles naturels comme le lin et la laine, et des motifs du monde entier, par exemple les imprimés ikats ou aztèques. Pensez aussi aux tapis kilims et aux motifs floraux surdimensionnés.

Les couvertures et les coussins avec de gros pompons ou de la passementerie, les articles en crochet ou en dentelle sont également de bons choix. Le mariage de tous ces textiles variés et colorés doit nous donner envie de s’y lover.»

Ni trop, ni trop peu

Stocksy

En construisant son intérieur, il faut garder à l’esprit qu’on recherche un look adulte. «Il est facile de se laisser emporter et d’exagérer. Le mieux est de mélanger quelques éléments bohèmes avec d’autres, plus classiques ou raffinés, explique Caroline Leclerc.

Il faut y aller doucement et édifier peu à peu son décor.» Paradoxalement, un autre risque évoqué par les experts serait d’en faire... trop peu, par excès de prudence. «Il faut se permettre d’être créatif, faire preuve d’une certaine audace et s’amuser», conclut Sophie Sylvestre.