Des bons flacons «d'après Fêtes» à moins de 15 $

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc italien sans vice et tout à fait recommandable à seulement 15$ la bouteille.

Dogheria 2020

Pinot Bianco - Poderi dal Nespoli

Rubicone - Émilie-Romagne - Italie

Code : 13425972

Prix : 14,95 $

Disponibilités : 30 bouteilles en ligne et 165 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des fromages à pâte ferme ou des produits en pâte feuilletée à base de poisson, de poulet ou de fruits de mer.

Ce simple mais combien efficace blanc d’Émilie-Romagne est principalement fait de pinot blanc. On apprécie son profil floral et ses parfums de fruits à chair blanche. La bouche est ronde, caressante et d’un volume appréciable. Buvez la bouteille lors de 12 à 18 mois suivant son achat.

2. Un rouge bordelais entrée de gamme qui est loin d’être gênant pour son petit prix.

Bordeaux 2018

Sirius – Sichel

Bordeaux – France

Code : 223537

Prix : 14,40 $

Disponibilités : 230 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : les restants de dinde, de tourtière et de ragoût de boulettes.

Bon an, mal an, ce produit de la célèbre région viticole de Bordeaux étonne et charme de nombreux palais depuis fort longtemps en province. Pour moins de 15 $, vous serez en présence d’un agréable et tout à fait satisfaisant assemblage de merlot et de cabernet. Rien de grand, mais tout à fait honnête pour son rang. Je vous recommande de consommer la bouteille au courant de 2-3 années à venir.

3. Une syrah chilienne au fruité abondant ne coûtant même pas 11$.

Syrah Reserva 2020

Araucano – Lurton

Vallée Centrale – Chili

Code : 11975073

Prix : 10,55 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des brochettes de bœuf sur un riz aux champignons ou un sauté de légumes.

Quelle belle emplette que ce rouge sud-américain coûtant une dizaine de huards. Coloration invitante, bouche fraîche et sans lourdeur, finale sans fausse note... Rien ne cloche et le produit est sans reproche pour sa très modeste facture. Ne l’oubliez pas plus de 2 ans dans votre réserve, car il ne s’agit pas d’une cuvée de garde.