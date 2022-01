3 bières qui vous réchaufferont cet hiver

Saviez-vous qu’il existe des bières parfaites pour les hivers québécois? Sylvain Bouchard, sommelier en bière, nous propose 3 bières à déguster pendant la saison froide.

1- Inspiration allemande : Eisbock, Vrooden , Granby, Québec

11,9 % alc. /vol.

Prix : 11,49 $ / 473 ml

Servir entre 12 et 16 degrés Celsius

Les Allemands ont littéralement inventé les bières blondes de soif parfaites pour la chaleur de l’été : les lagers blondes dont font partie les pilsners. Existe-t-il des LAGERS qui ne soient ni blonde, ni légère et ni rafraichissante? Oh que oui! Et la brasserie Granbyenne Vrooden en brasse quelques-unes dont cette nouvelle Eisbock (bock de glace), brune à 11,9 % qui risque bien de devenir un classique du style. Grâce à la cryoconcentration, les Eisbock sont à la bière ce que les cidres de glace sont au cidre offrant une concentration des sucres et de l’alcool.

Derrière des allures de bière noire se faufile une belle bière d’un acajou profond à la mousse fine de couleur café au lait. Vieillit 10 mois en barrique de brandy allemand, elle offre des parfums d’érable, de figue, de marmelade, de caramel brûlé, de mélasse et de bois. En bouche, le plaisir est grand grâce aux profondes saveurs de céréales caramélisées, de fruits séchés comme des dates et des figues, enlacés par la chaleur de la barrique de brandy et son 11,9 %. Il y a beaucoup de complexité aromatique dans cette bière. Comme dans la plupart des eisbock et contrairement à la croyance populaire, l’amertume est légère et a comme principale fonction d’atténuer la grande sucrosité de la bière. Ainsi, on est proche d’un cidre de glace ou d’un vin de glace. N’ayez aucune hésitation à débourser le prix demandé (11,50 $ / 473 ml) si vous voulez vivre l’expérience d’une bière d’hiver et comprendre ce qu’est une grande bière.

2- Inspiration belge : Ale Gâteau Forêt-Noire, Unibroue, Chambly, Québec

10,5 % alc. /vol.

Prix : 10,99 $ / 750 ml

Servir entre 12 et 16 degrés Celsius

Outre les blanches classiques, la plupart des bières belges les mieux notées au monde ont de fortes teneurs en alcool et un profil gustatif assez sucré. Mais elles ne sont pas pour autant des bières dites «d’hiver». Cependant, les Quadrupel belges, plus foncées et fortes en alcool, sont de parfaites compagnes pour les journées froides de l’hiver québécois. Unibroue reconnue à travers le monde pour brasser des bières de types belges parmi les meilleures en propose justement une, la Ale Gâteau Forêt-Noire. Un plaisir gourmand à partager entre amis à l’apéro, en accord d’un repas de saison froide ou en fin de repas avec un dessert chocolaté.

La bière au généreux collet moka présente une couleur noire aux reflets rougeâtres. Son nez s’exprime avec des parfums de cerises saucées dans le chocolat et de malts torréfiés. En bouche, c’est la cerise Montmorency qui ouvre le bal avec ses notes fruitées et acidulé. Suit un chocolat mi-amer quasi décadent. Pleine de goût et de complexité et grâce à sa vive effervescence, sa texture en bouche est ample et dense et rappelle la douceur de la crème fouettée du fameux gâteau homonyme.

Malgré son nom et l’omniprésence de la cerise, elle n’est étonnement pas sucrée. Tout est tellement bien équilibré. L’amertume de cette bière est celle du chocolat et l’alcool se ressent en chaleur plus qu’au goût. Du grand art de style belge «made in Québec» : BRAVO Unibroue!

3- Inspiration britannique : Corne de brume, À l’abri de la tempête, Iles-de-la-Madeleine, Québec

9 % alc./vol.

Prix : 6,99 $ / 341 ml

Servir entre 12 et 16 degrés Celsius

Le Royaume-Uni est reconnu pour ses ales habituellement faible en alcool et généreuses en grains et en houblons anglais herbacés et terreux. Cependant, il existe un style associé aux Écossais et, qui malgré son nom, ne l’est pas : la Scotch Ale. Ce style est d’origine belge et visait à l’origine à plaire aux palais Écossais. Et contrairement à la croyance populaire et à son taux d’alcool avoisinant les 9 %, il n’y a pas de Scotch dans cette bière. Quelques brasseries d’ici proposent ce type de bière. À l’abri de la tempête des Iles-de-la-Madeleine brasse La Corne de Brume, reconnue parmi les meilleures Scotch Ale du monde.

La bière d’un brun foncé se complète d’un mince collet de mousse beige. Au nez, des parfums invitants de raisins secs, de bananes mûres, de sucre d’orge, de chocolat et de café froid. En bouche, le pain grillé et les grains légèrement torréfiés se marient à des saveurs de fruits secs et de bananes mûres. Son caractère sucré (caramel, cassonade, sucre d’orge et mélasse), ajoute de la complexité au liquide. La chaleur de l’alcool ressentie en final adoucit l’amertume de caramel brulé de cette délicieuse scotch ale de calibre international.