L'Association des médecins vétérinaires du Québec émet un avertissement important

En raison de la vague de froid intense qui touche l'ensemble de la province, l'Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) a émis un avertissement.

Les propriétaires d'animaux de compagnie devront faire preuve de vigilance au cours des prochains jours. L'AMVQ recommande de ne pas laisser son chien jouer dans la neige et de ne pas laisser son chat sortir à l'extérieur, et ce, pour les jours à venir.

La raison est simple : le froid extrême pourrait occasionner des engelures, plus ou moins sévères, chez les animaux de compagnie qui sont à l'extérieur. L'organisme rappelle que les symptômes d'une engelure peuvent prendre du temps à apparaître, soit quelques heures après une sortie.

Détecter les symptômes d'une engelure chez l'animal :

Tissus froids, enflammés, rouges, blancs ou gris

Douleur ou inconfort chez l'animal

Chute de peaux mortes

Soigner une engelure chez l'animal :

Mettre rapidement l'animal au chaud, à l'intérieur

Pour des oreilles gelées, appliquez des compresses d'eau tiède

Pour les pattes gelées, trempez-les dans de l'eau tiède

Dès que les engelures deviennent rouges, séchez doucement la partie blessée

Protéger la partie blessée avec un pansement propre et sec, qui ne colle pas

Ne jamais frictionner ou masser la partie blessée

Dirigez-vous chez le vétérinaire si l'engelure semble sévère

Selon l'Association des médecins vétérinaires, la résistance au froid varie d'un animal à l'autre et d'une race à l'autre. Les animaux les plus vulnérables sont les plus jeunes ou les plus âgés, ceux qui souffrent d'une maladie, d'un manque d'entraînement ou qui sont trop maigres.

Vous trouverez ici des trucs et astuces pour protéger votre animal du froid mordant.