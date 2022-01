5 tendances écolos pour bien débuter l'année

Le début d’une nouvelle année est le moment idéal pour réaffirmer notre volonté de faire de plus en plus de choix écologiques, bons pour nous, bons pour l’environnement. Voici quelques-unes des tendances à surveiller.

Vive le rétro!

Peinture Boomerang

L’intégration d’une touche rétro dans le décor est très populaire: des œuvres murales, un tapis, un coussin ou un canapé dont la teinte ou les motifs évoquent le passé font l’affaire.

Un autre bon moyen d’ajouter un certain esprit d’autrefois est de jouer avec la couleur, comme mettre un ton de terre cuite sur un mur de la cuisine ou une nuance de café au lait dans le salon. D’autres couleurs à considérer: le vert mousse ou sapin, l’orange brûlé et l’ocre.

On opte pour de la peinture écoresponsable, par exemple la Boomerang, de Peinture Laurentide. Elle adhère à la Déclaration environnementale de produit (DEP), qui communique à l’utilisateur l’impact du produit sur les sept principaux indicateurs environnementaux, de sa création à sa gestion de fin de vie.

La Boomerang est fabriquée à partir de peinture au latex postconsommation de haute qualité provenant de grandes marques québécoises. Ici montrée: couleur Indémodable 5183- 22. À partir de 21,99 $ les 3,78 L, peintureboomerang.com

La verdure

Mano Verde

Plantes d’intérieur, terrariums, potagers urbains, platebandes comestibles... L’engouement pour tout ce qui est vert n’est pas près de s’essouffler. En 2022, on s’efforcera d’améliorer nos façons de faire pour rendre hommage à la nature, dans la cour comme dans la maison. Nous serons notamment plus nombreux que jamais à faire pousser nous-mêmes nos fines herbes et nos légumes!

Ce germoir en mélamine alimentaire et poudre de bambou nous permet de faire nos propres semences. Son design épuré, inspiré de la vaisselle japonaise, favorise la germination et la croissance rapide des graines mucilagineuses. 44,99 $, manoverde.ca

Les bois blonds

Woodstock & cie

Les essences de bois pâle comme le chêne clair, le hêtre naturel, le pin et l’érable ont la cote. Elles apportent un peu de lumière dans nos intérieurs et plairont longtemps grâce à leur aspect intemporel. Quand on a besoin de changer une pièce de mobilier, on s’assure de minimiser notre impact environnemental en misant sur l’achat local et en se renseignant sur la provenance des matériaux.

Woodstock & cie propose des meubles fabriqués au Québec à partir de bois massif issu des forêts québécoises. L’entreprise, qui s’est associée à l’organisme sans but lucratif One Tree Planted, s’engage à faire planter dix arbres par meuble vendu. Table Oslo, 1750 $; chaises, 315 $ ch., woodstockcie.com

La gestion des déchets

Tero

Saviez-vous que 26 millions de tonnes de déchets organiques sont envoyées dans les sites d’enfouissement chaque année au Canada? Sur ce nombre, 11 millions proviennent de nos résidus domestiques. Pour solutionner ce problème de taille, il faut réduire le gaspillage alimentaire et se tourner vers le compostage.

En plus d’éliminer les irritants du compostage (odeurs, mouches, etc.), l’appareil Tero transforme, en trois à huit heures seulement, les déchets alimentaires en fertilisant naturel qu’on pourra utiliser pour nourrir nos plantes d’intérieur, notre jardin et notre pelouse. Et si on en produit trop pour nos besoins, on peut en donner à nos voisins et à des jardins communautaires de notre région. À partir de 595 $, teroinnovation.ca

Des matériaux plus verts

Alexandre Guilbeault | Para-Sol

Quand nous entreprenons un projet de construction ou de rénovation, efforçons-nous de faire des choix qui nous permettront de bénéficier d’un confort optimal tout en préservant l’environnement. Des matériaux neufs comme le bambou, le chanvre, la paille, le béton et le liège constituent de belles options. Pensons aussi aux matériaux recyclés (l’acier, par exemple) ou usinés (les composites). Ils possèdent tous des propriétés écoresponsables qui méritent notre attention. Si ces produits ont été pendant un temps réservés aux experts du domaine, ils sont maintenant accessibles à tous. En effet, nous voyons de plus en plus de matériaux performants et bons pour la planète dans les centres de rénovation.

Il vaut la peine de jeter un œil sur la maison Éco-Habitat S1600, une résidence contemporaine écologique à la fois spacieuse, lumineuse et conviviale. L’architecture a été réfléchie de façon à pouvoir utiliser des matériaux à faible empreinte environnementale tout en obéissant à des principes écoénergétiques limitant les coûts d’exploitation. batimentprefab.ca