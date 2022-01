Les couleurs de l'année 2022

Sur quelles nuances devrions-nous jeter notre dévolu pour embellir notre vie en 2022? On a fait le tour des suggestions des grandes compagnies de peinture, et on vous propose les teintes vedettes à mettre au cœur de vos projets déco.

Vert

Sans contredit la couleur phare de l’année, et l’on ne s’en étonne pas puisque le vert est généralement associé à l’espoir. Dans toutes ses déclinaisons, il incarne le renouveau, la beauté de la nature et l’harmonie. On le choisit sans hésiter!

Behr

Nos choix

Rouge

Beautitone

Gros Câlins 043-0-1598 de Beautitone

Ce rouge rosé évoque, au même titre que son nom, le réconfort et la douceur, ce dont on a bien besoin. La teinte idéale pour instaurer une ambiance à la fois joyeuse et chaleureuse.

Gris

Sico

Gris Phénoménale 6212-83 de Sico

Profonde et riche, cette nuance neutre est un gage de raffinement. Elle apporte une dose de calme dans le décor et met superbement en valeur les objets décoratifs, tant blancs que colorés.

Jaune

Benjamin Moore

Lune OC-108 de Benjamin Moore

Lumineux mais pas trop, énergique mais pas agressif: ce jaune est parfait pour vitaliser une pièce. À associer à d’autres teintes de jaune et à du blanc pour composer une atmosphère estivale ressourçante.

Terracotta

Dulux

Cuivre Ancien DLX1063-7

Cette teinte chaude et opulente rappelle l’authenticité des objets artisanaux en terre cuite. Elle permet de créer des univers intimes et enveloppants.