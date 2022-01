Du beau et du bon pour débuter la nouvelle année du bon pied!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc sicilien droit, net et de bonne vigueur.

Grillo 2020

I Balzi – Natale Verga

Sicile – Italie

Code : 13640584

Prix : 16,85 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des calmars, des moules, des huîtres ou des poissons à chair blanche.

Ce blanc italien est exclusivement fait du cépage grillo. Nous sommes en présence d’un vin à la fois épuré, digeste, aérien et bien tendu. Aucune esbroufe technologique n’est au rendez-vous car le produit est « nu comme un vers ». Notes d’agrumes, de fleurs blanches, de pomme verte et de craie à tableau. Impeccable pour 16-17$. Vous pourrez l’allonger encore 2-3 ans dans votre cellier.

2. Un cru du Beaujolais alliant fraîcheur, gourmandise et digestibilité.

Brouilly 2020

Sous les Balloquets – Louis Jadot

Beaujolais – France

Code : 515841

Prix : 22,45 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 210 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des pâtés de campagne, des saucissons, des rillettes ou des fromages cendrés.

Voici un bon Beaujo juteux, friand, gouleyant et glissant en bouche comme on les aime. Pas de grosses épaules larges, pas de puissants tannins et pas de masse de fruit imposante. Juste un joli et bien précis fruité qui rend le produit hyper charmant. Disons qu’il est doté d’un indice de « buvabilité » épatant car ça se boit aussi aisément qu’une tisane tiède. Les plus patients oseront l’oublier un autre 5 à 7 ans en cave.

3. Un sudiste et savoureux rouge du Languedoc.

Faugères 2019

Vallongue – Château Estanilles

Languedoc – France

Code : 10272755

Prix : 18,75 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes marinées et grillées tel que du bœuf, du bison, de l’agneau ou du cerf.

On retrouve dans cet assemblage en culture biologique, de la syrah, du grenache, du carignan ainsi qu’une petite pointe de mourvèdre. Les parfums méditerranéens valsant entre le thym, le romarin, le poivre long, la feuille de laurier et la lavande sont invitants au possible. Millésime après millésime, ce rouge languedocien, à moins de 20 dollars, est un véritable petit bijou et personne ne devrait s’en passer. Est-ce qu’il pourra effectuer une sieste de 3-4 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre réserve ? Tout à fait !