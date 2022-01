RECETTE | Tartiflette d'ici

Portions : 4 – Préparation : 5 minutes – Cuisson : 35 minutes

Ingrédients

1 kg (2 lb ) pommes de terre Yukon Gold, crues et en tranches

8 tranches de bacon (ou lard fumé, taillé en lardon)

250 ml (1 tasse) oignon rouge, émincé

250 ml (1 tasse) vin blanc sec

2 pincées de noix de muscade

1 fromage entier type Reblochon (La Sauvagine, L’Origine, L’Empereur, etc...)

Sel et poivre au goût

Préparation

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Dans une poêle chaude, faire revenir le bacon et l’oignon 3 à 4 minutes.

Ajouter les tranches de pommes de terre et poursuivre la cuisson 5 minutes, tout en mélangeant de temps en temps.

Déglacer au vin blanc, ajouter la noix de muscade, du sel, du poivre et poursuivre la cuisson encore 5 minutes.

Couper le fromage en deux, dans le sens de l’épaisseur. Tailler une des moitiés en petits cubes.

Dans la préparation, ajouter les cubes de fromage, verser le tout dans un plat à gratin allant au four, sur le dessus, déposer la moitié restante de fromage et laisser cuire au four, 20 minutes, le temps que le fromage soit fondu et gratiné.