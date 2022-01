TOUGO, l'allié qui nous aide à manger mieux, bouger plus et nous sentir bien

TOUGO, c’est la source accessible et crédible d’informations et d’outils qui inspire les Québécois à poser au quotidien des gestes simples pour trouver le plaisir de vivre plus sainement.

TOUGO, c’est l’allié qui nous aide à manger mieux, bouger plus et nous sentir bien, 3 piliers clés pour favoriser la santé physique et mentale, tout en diminuant le risque de maladies chroniques.

TOUGO: le balado, une série animée par Marie-Christine Proulx, fait la lumière avec des experts sur les rumeurs qui courent au sujet des tendances santé. Le but? Aider les Québécois à faire des choix éclairés. Disponible sur Qub Radio.