5 lieux hors de l'ordinaire pour profiter de l'hiver à 100%

Pas de voyage à l’étranger, pas de party... pas de problème! L'année 2022 ne s’amorce pas nécessairement comme on l’avait imaginée, mais il nous reste encore les montagnes et les forêts du Québec pour s’amuser cet hiver.

Camp Mercier: raquette et ski de fond dans la poudreuse

Québec

Sépaq / Steve Deschênes

Situé à même la réserve faunique des Laurentides, à environ 1 h de Québec, Camp Mercier est un lieu de choix pour la raquette et le ski de fond. Le secteur est réputé pour sa neige particulièrement abondante, ses nombreux sentiers et sa longue saison hivernale, qui s’étire souvent jusqu’en avril. Cette année, la Sépaq y inaugure un tout nouveau bâtiment de services, où vous trouverez notamment des foyers intérieurs, une zone de fartage et une boutique de location d’équipement. Sur les pistes, c’est l'habituelle blancheur feutrée qui vous accueillera.

Éco-Odyssée: patinage dans un labyrinthe glacé

Outaouais

Durant l’été, le parc nature Éco-Odyssée de Wakefield propose des aventures en canot, en pédalo ou en SUP dans un labyrinthe aquatique de 64 intersections, au cœur d’un grand marécage. Cet hiver, pour la première fois, ce labyrinthe se transforme en un dédale de sentiers glacés de 5 km pour les patineurs et les patineuses. Vous pourrez y faire une sortie de 2 ou 3 heures au cœur de la nature. N’oubliez pas votre lampe frontale si vous réservez un départ en fin de journée.

Domaine de Lausanne: terrain de camping d’hiver

Laurentides

Camping du Domaine de Lausanne / Facebook

Vous n’avez jamais osé faire du camping d’hiver? Pourquoi ne pas essayer cette activité dans un rassurant terrain de camping aménagé? À Ivry-sur-le-Lac, le Camping du Domaine de Lausanne est ouvert durant toute la saison froide et il offre des dizaines d’emplacements pour les tentes, les véhicules récréatifs et les vans aménagées (avec ou sans électricité). Le site propose aussi 30 unités de prêt-à-camper, dont des pignons des bois, des tentes boréales et des cabines. Sur place, les activités vont de la raquette au fatbike en passant par le ski hors-piste et le ski de fond. Et les motoneigistes sont les bienvenus via Le P’tit Train du Nord. Tentés?

La Charlevoix: via ferrata hivernale

Charlevoix

Projet Vertical / Facebook

Si vous êtes à la recherche d’émotions fortes, direction Charlevoix pour essayer la via ferrata de 500 mètres installée sur la paroi du Fairmont Manoir Richelieu, à La Malbaie. Bien emmitouflé et bien attaché à un câble d’acier, vous allez grimper, franchir traverses de bois et pont de signe et même vous élancer dans une tyrolienne. Tout cela, en profitant - si vous osez regarder! - de points de vue vertigineux sur le fleuve Saint-Laurent gelé.

Chic Chac: ski hors-piste dans les Chic-Chocs

Gaspésie

Le ski hors-piste n’a jamais été aussi populaire au Québec. Et s’il y a un endroit à découvrir dans la province pour la pratique de ce sport, c’est bien le Chic Chac de Murdochville, au cœur des montagnes Chic-Chocs. L’entreprise récréotouristique propose des expériences de ski hors-piste guidé avec remontée mécanisée (en chenillettes, en hélicoptère ou en T-bar) ou remontée en peaux de phoque, dans différents terrains de jeu du secteur. Une panoplie de forfaits tout inclus (avec hébergement et repas) ou à la carte est proposée aux voyageurs en quête de poudreuse.